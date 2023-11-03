Fenerbahçe Alagöz Holding 100-79 İlkem Yapı Tarsusspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-79 yendi.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mustafa Candemir Tabak, Mustafa Gürhan Soysal
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 7, Howard 15, Alperi Onar 16, Anderson 9, Milic 22, İrem Erdik 2, Duygu Özen, Selin Rachel Gül 4, Tilbe Şenyürek 15, Merve Yadın 1, Selen İrem Baş, Laksa 9
İlkem Yapı Tarsusspor: Bogicevic, Cave 33, Robinson 8, Aysude Yıldıztekin, Merve Uygül Bostancı 13, Kübra Erat 10, Büşra Akgün 6, Işılay Eğin 4, Yağmur Bul 5
1. Periyot: 35-16
Devre: 59-36
3. Periyot: 82-64