Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Alagöz Holding 100-79 İlkem Yapı Tarsusspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Alagöz Holding 100-79 İlkem Yapı Tarsusspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-79 yendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 20:17
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Alagöz Holding 100-79 İlkem Yapı Tarsusspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-79 yendi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mustafa Candemir Tabak, Mustafa Gürhan Soysal

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 7, Howard 15, Alperi Onar 16, Anderson 9, Milic 22, İrem Erdik 2, Duygu Özen, Selin Rachel Gül 4, Tilbe Şenyürek 15, Merve Yadın 1, Selen İrem Baş, Laksa 9

İlkem Yapı Tarsusspor: Bogicevic, Cave 33, Robinson 8, Aysude Yıldıztekin, Merve Uygül Bostancı 13, Kübra Erat 10, Büşra Akgün 6, Işılay Eğin 4, Yağmur Bul 5

1. Periyot: 35-16

Devre: 59-36

3. Periyot: 82-64

DİĞER
Dilan Polat'ın gözaltı görüntüleriyle dalga geçen Banu Parlak'a eleştiri yağdı! "Hiç komik değilsin"
A Haber canlı yayınında roket düştü! Gazetecilerin yayın yaptığı sırada roketli saldırı gerçekleştirdi
"Trabzonspor'un açıklamasına katılıyorum"
Ali Koç: Güzel bir maç olsun
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Trabzonspor maçına hazır
İşte G.Saray'ın yeni yıldızı!
LÖSEMİ NEDİR, BULAŞICI MI? Lösemi öldürür mü, neden olur? Tedavisi var mı? Belirtileri neler?
Emekli zammı son dakika! SSK, BAĞKUR Emekli Zam Tablosu Değişti
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adanaspor'da Mustafa Kaplan dönemi! Adanaspor'da Mustafa Kaplan dönemi! 20:47
F.Bahçe Alagöz evinde hata yapmadı! F.Bahçe Alagöz evinde hata yapmadı! 20:17
G.Saraylı taraftarlardan Gazze pankartı! G.Saraylı taraftarlardan Gazze pankartı! 20:11
"Trabzonspor'un açıklamasına katılıyorum" "Trabzonspor'un açıklamasına katılıyorum" 19:43
Süper Kupa'nın tarihinde değişiklik! Süper Kupa'nın tarihinde değişiklik! 19:10
Varane Arabistan yolcusu! Varane Arabistan yolcusu! 19:01
Daha Eski
F.Bahçe'den adil yönetim açıklaması F.Bahçe'den adil yönetim açıklaması 19:00
Ali Koç: Güzel bir maç olsun Ali Koç: Güzel bir maç olsun 18:27
UEFA'dan Ballon d'Or'un için flaş hamle! UEFA'dan Ballon d'Or'un için flaş hamle! 18:16
G.Saray - Kasımpaşa | CANLI G.Saray - Kasımpaşa | CANLI 17:52
Okan Buruk: Ndombele iddiaları çirkin! Okan Buruk: Ndombele iddiaları çirkin! 17:44
G.Saray - Kasımpaşa | 11'ler belli oldu G.Saray - Kasımpaşa | 11'ler belli oldu 17:40