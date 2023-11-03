Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Son dakika spor haberi: Ara transfer dönemi için harekete geçen Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesi Rade Krunic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan devi Milan ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Boşnak yıldız, ocak ayında sarı-lacivertlilere imza atmak için geri sayıma geçti. İşte sözleşme detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 16:45
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BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Fenerbahçe yaz transfer sezonunda uzun süre peşinde koştuğu Rade Krunic'e ocak ayında kavuşuyor.

Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Yeni sezona müthiş bir giriş yapan Kanarya, çıktığı tüm resmi maçlarını kazanarak gövde gösterisi yaptı.

Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Avrupa'da ve ligde önüne geleni deviren sarı-lacivertliler, futboluyla da göz dolduruyor.

Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Bu sezon tüm kulvarlarda başarı hedefinde olan yönetim, ara transfer dönemi için de hazırlıklarına şimdiden başladı.

Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden kurmaylar, stoper ve orta saha takviyesi için düğmeye bastı.

Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Milan ile Krunic arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Taraflar arasında bir süredir yapılan temaslardan olumlu bir sonuç çıkmadı.

Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

İtalyan ekibinin teklif ettiği sözleşmeyi beğenmeyen Krunic, mevcut şartlarda kontrat yenilemek istemiyor.

Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Milan da yapmış olduğu teklifi güncellemediği için sözleşme görüşmeleri durmuş durumda.

Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

FENERBAHÇE TRANSFERE HAZIR!
İtalyan devinin anlaşma sağlayamadığı Rade Krunic transferinde Fenerbahçe'nin hazır bulunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Çizme basınında yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, ocak ayında Boşnak yıldızın talep ettiği 3.5 milyon euro'yu ödemeye hazır.

Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Milan'ın da bu maaş seviyesine çıkmak istemediği için Fenerbahçe'ye göndermeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Rade Krunic bu sezon Milan'da 9 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Boşnak oyuncunun İtalyan ekibindeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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