Fenerbahçe Rade Krunic'e kavuşuyor! İşte sözleşme detayı

Fenerbahçe yaz transfer sezonunda uzun süre peşinde koştuğu Rade Krunic'e ocak ayında kavuşuyor.
Fenerbahçe yaz transfer sezonunda uzun süre peşinde koştuğu Rade Krunic'e ocak ayında kavuşuyor.
Yeni sezona müthiş bir giriş yapan Kanarya, çıktığı tüm resmi maçlarını kazanarak gövde gösterisi yaptı.
Avrupa'da ve ligde önüne geleni deviren sarı-lacivertliler, futboluyla da göz dolduruyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda başarı hedefinde olan yönetim, ara transfer dönemi için de hazırlıklarına şimdiden başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden kurmaylar, stoper ve orta saha takviyesi için düğmeye bastı.
Milan ile Krunic arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.
Taraflar arasında bir süredir yapılan temaslardan olumlu bir sonuç çıkmadı.
İtalyan ekibinin teklif ettiği sözleşmeyi beğenmeyen Krunic, mevcut şartlarda kontrat yenilemek istemiyor.
Milan da yapmış olduğu teklifi güncellemediği için sözleşme görüşmeleri durmuş durumda.
FENERBAHÇE TRANSFERE HAZIR!
İtalyan devinin anlaşma sağlayamadığı Rade Krunic transferinde Fenerbahçe'nin hazır bulunduğu iddia edildi.
Çizme basınında yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, ocak ayında Boşnak yıldızın talep ettiği 3.5 milyon euro'yu ödemeye hazır.
Milan'ın da bu maaş seviyesine çıkmak istemediği için Fenerbahçe'ye göndermeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Rade Krunic bu sezon Milan'da 9 karşılaşmada görev aldı.
Boşnak oyuncunun İtalyan ekibindeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.