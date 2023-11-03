Haberler Fenerbahçe Fransa'dan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif! Fenerbahçe kararını verdi

Fransa'dan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif! Fenerbahçe kararını verdi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları, sergiledikleri futbolla Avrupa ekiplerini peşine taktı. Özellikle hücum anlamında müthiş bir grafik çizen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 29 golle dikkat çekti. Kanarya'nın yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezonki performansıyla patlama yaptı. Kariyer sezonunu yaşayan 28 yaşındaki oyuncuya Fransa'dan sürpriz bir teklif geldi. Fenerbahçe Kulübü de İrfan Can'ın transferiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 13:08 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 13:18
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Fransa'dan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif! Fenerbahçe kararını verdi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonlarda zaman zaman eleştirilen İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği performansla farklı kulüplerin de dikkatini çekti.

Fransa'dan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif! Fenerbahçe kararını verdi

Sarı-lacivertlilerde bu sezon İsmail Kartal ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren yıldız futbolcu, Avrupa'nın radarına girdi.

Fransa'dan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif! Fenerbahçe kararını verdi

İrfan Can, bu sezonki performansıyla adeta Fenerbahçe'nin "yeni transferi" gibi tanımlanıyor.

Fransa'dan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif! Fenerbahçe kararını verdi

Yalnızca sarı lacivertli ekipte değil milli takımda da sergilediği grafikle öne çıkmayı başardı.

Fransa'dan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif! Fenerbahçe kararını verdi

Yeni sezona çok iyi hazırlanan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin müthiş serisine liderlik eden isimlerden olmayı başardı.

Fransa'dan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif! Fenerbahçe kararını verdi

GOLE DÖNÜŞTÜRME ORANI EN YÜKSEK OYUNCU!
Süper Lig'de bu sezon yakaladığı pozisyonları gole dönüştürme oranı en yüksek oyuncu Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci...

Fransa'dan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif! Fenerbahçe kararını verdi

Tecrübeli oyuncu, 11 pozisyonun 5'inde ağları sarstı ve %45'lik oranla zirveye yerleşti. İkinci sırada %43'le 14 pozisyondan 6 gol çıkaran A.Demir'li Mbaye Niang var.

Fransa'dan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif! Fenerbahçe kararını verdi

Opta'nın verilerine göre; Ekim 2021'den (vs Konyaspor) bu yana Süper Lig'deki ilk frikik golünü Hatayspor ağlarına gönderen İrfan Can Kahveci, 2018/19'dan bu yana ligde ceza sahası dışından en fazla gol atan isim konumunda.

Fransa'dan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif! Fenerbahçe kararını verdi

18 maçta 9 gol, 5 asist ile muhteşem bir istatistiğe ulaşan 28 yaşındaki orta saha, Fransızların dikkatini çekti.

Fransa'dan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif! Fenerbahçe kararını verdi

RENNES İRFAN CAN KAHVECİ'NİN PEŞİNDE!
Hürriyet'in haberine göre; Rennes, Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci'yi takip ediyor.

Fransa'dan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif! Fenerbahçe kararını verdi

OCAK AYINDA TEKLİF!
Sağ kanat problemi yaşayan Fransız ekibi, ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlıyor.

Fransa'dan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif! Fenerbahçe kararını verdi

Ancak sarı-lacivertli takım, birçok oyuncusunda olduğu gibi İrfan Can için de sezon sonunu işaret edecek.

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