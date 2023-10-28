Fenerbahçe'de Pendikspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapmanın ardından idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.
Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarımızı tamamladık. 💪 pic.twitter.com/N4pYIKVD9S— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2023