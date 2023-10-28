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Fenerbahçe'de Pendikspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'a konuk olacak. Avrupa maçı dönüşü moralli olan sarı-lacivertliler 19'da 19 peşinde. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 20:15 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 20:55
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Fenerbahçe'de Pendikspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapmanın ardından idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

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