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Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı hazırlıkları başladı!

UEFA Konferans Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'i ağırlayacak. Sarı lacivertliler zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 17:37
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Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı hazırlıkları başladı!

UEFA Konferans Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında perşembe günü Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda Hatayspor maçının ilk 11'inde yer alan sarı-lacivertli oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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