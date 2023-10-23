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Fenerbahçe'de Ludogorets maçının hazırlıkları başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de Hatayspor'u mağlup ederek 9'da 9 yapan Fenerbahçe'de gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Sarı-lacivertliler, Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 15:26
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Fenerbahçe'de Ludogorets maçının hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dün oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular günü yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Ludogorets maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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