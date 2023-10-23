Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Alagöz'den 11'de 11

Fenerbahçe Alagöz'den 11'de 11

Kadınlar baskette Bursa’yı 101-65 yenen F.Bahçe 11’de 11 yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Alagöz'den 11'de 11

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Bursa Uludağ' ağırladı. Sarı-lacivertliler maçı 101-65 kazanırken, Avrupa ve ligde 11'de 11 yapıp namağlup yoluna devam etti. Sarı-lacivertlilerde Howard 27, Milic 22, McBride 16, Anderson 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Günün diğer sonuçları: Hatay BŞB- Emlak Konut: 67-89, G.Saray-N.Aydın: 80-69, Çankaya Üniv.- M.Kayseri: 91-95, OGM Orman-Beşiktaş: 66-68. ERKEKLER: Tofaş-Manisa: 77-89, B.Çekmece-Bursa: 75-70, Bahçeşehir-A.Efes: 80-87.

DİĞER
Fenerbahçe Hatayspor maçı öncesi Volkan Demirel'den Sabah Spor'a özel açıklamalar: "Yenmek için elimden geleni yapacağım"
İşgalci İsrail Mısır'ı vurdu | BM açıkladı: 14 yardım tırı daha Gazze'ye giriş yaptı | İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı
REKLAM
Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadıköy'de kazanan F.Bahçe! Seri 17'ye çıktı
Çarpıcı kıyas: F.Bahçe G.Saray'dan bir tık...
MÜGE ANLI CANLI İZLE - Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle
ATV CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN İZLE | atv yayın akışı
Son Dakika Cumhuriyet Bayramı İkramiye Ödeme Tarihleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teksas'ta Verstappen rüzgarı! Teksas'ta Verstappen rüzgarı! 00:59
Teksas'ta Verstappen rüzgarı! Teksas'ta Verstappen rüzgarı! 00:57
Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata! Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata! 00:51
Beşiktaş'ta kongre ateşi yanıyor! Beşiktaş'ta kongre ateşi yanıyor! 00:48
Cimbom'dan devre arası bombası! Cimbom'dan devre arası bombası! 00:12
Juventus Milan'ı tek golle geçti! Juventus Milan'ı tek golle geçti! 00:12
Daha Eski
İsmail Kartal'dan yıldız isme ilginç yasak! İsmail Kartal'dan yıldız isme ilginç yasak! 00:12
Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! 00:12
Juventus Milan'ı tek golle geçti! Juventus Milan'ı tek golle geçti! 00:11
Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! 00:10
Çarpıcı kıyas: F.Bahçe G.Saray'dan bir tık... Çarpıcı kıyas: F.Bahçe G.Saray'dan bir tık... 00:00
F.Bahçe'den Erden Timur'a flaş yanıt! F.Bahçe'den Erden Timur'a flaş yanıt! 23:48