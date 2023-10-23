Fenerbahçe Alagöz'den 11'de 11

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Bursa Uludağ' ağırladı. Sarı-lacivertliler maçı 101-65 kazanırken, Avrupa ve ligde 11'de 11 yapıp namağlup yoluna devam etti. Sarı-lacivertlilerde Howard 27, Milic 22, McBride 16, Anderson 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Günün diğer sonuçları: Hatay BŞB- Emlak Konut: 67-89, G.Saray-N.Aydın: 80-69, Çankaya Üniv.- M.Kayseri: 91-95, OGM Orman-Beşiktaş: 66-68. ERKEKLER: Tofaş-Manisa: 77-89, B.Çekmece-Bursa: 75-70, Bahçeşehir-A.Efes: 80-87.