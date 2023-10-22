Haberler Fenerbahçe Volkan Demirel'den Altay Bayındır'ın Galatasaray sözlerine dikkat çeken yorum!

Volkan Demirel'den Altay Bayındır'ın Galatasaray sözlerine dikkat çeken yorum!

Son dakika spor haberleri... Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın Galatasaray'la ilgili sözlerini yorumladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 16:56
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Volkan Demirel'den Altay Bayındır'ın Galatasaray sözlerine dikkat çeken yorum!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Sabah'a verdiği röportajda Manchester United forması giyen Altay Bayındır'la ilgili de konuştu.

Demirel, "Bu bir tercihtir. Altay benim çok sevdiğim bir kardeşim. Beraber de çalıştık. Bence çok da iyi bir kaleci. Fenerbahçe'den gitmesine üzüldüm ama Manchester'a gitmesine sevindim." dedi.

Altay Bayındır'ın, "Galatasaray'dan teklif gelse gider misin?" sorusuna, "Ben profesyonel futbolcuyum. Her şeye profesyonel yaklaşırım. Fenerbahçe'nin yeri bende ayrı ama bizler profesyonel oyuncularız. Hayatımıza da profesyonel bakmamız gerekiyor" şeklinde verdiği cevap sorulan Volkan Demirel, şu yanıtı verdi:

Altay'ın söylediklerine şöyle diyeyim. Altay profesyonel bir çocuk. Bizim jenerasyonda biraz daha aidiyet vardı. Bunu eleştirmeyelim, çünkü evet dedikleri gibi profesyonel bir hayat. Bizler biraz amatör tarafıydık. En azından ben amatör tarafıydım açıkçası.

Şuanki görüşüm yine aynı şekilde olurdu. Ama Altay'ı da eleştirmek doğru değil. Şimdi Manchester'a gitti. İnşallah da oralarda kalır, bir daha Türkiye'ye gelmez. İngiltere Ligi bence Altay için çok ekstra bir durum olacaktır.

DİĞER
Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 9. hafta)
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti
Okan Buruk Fatih Terim'i yakaladı!
Aydınus'tan flaş yorum! Penaltı ve kırmızı kart...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
PEPEE 2 EKMEK ALDIM DİNLE | İki ekmek aldım eve gidiyorum şarkı sözleri, kesintisiz dinle, indir
Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? (22 Ekim 2023)
8. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 2023-2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe set vermedi Fenerbahçe set vermedi 16:08
Gol düellosunda kazanan Utrecht! Gol düellosunda kazanan Utrecht! 16:04
Roma son dakikada kazandı! Roma son dakikada kazandı! 15:47
Bodrum FK'dan müthiş geri dönüş! Bodrum FK'dan müthiş geri dönüş! 15:33
Kasımpaşa deplasmanda kazandı! Kasımpaşa deplasmanda kazandı! 15:25
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 15:13
Daha Eski
F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 14:48
Aslan'da Bayern mesaisi başladı! Aslan'da Bayern mesaisi başladı! 14:47
Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı 13:55
Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman? 13:54
G.Saray'da Icardi'nin durumu belli oldu! G.Saray'da Icardi'nin durumu belli oldu! 13:45
Beşiktaş ara vermedi Beşiktaş ara vermedi 13:43