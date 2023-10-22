Volkan Demirel'den Altay Bayındır'ın Galatasaray sözlerine dikkat çeken yorum!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Sabah'a verdiği röportajda Manchester United forması giyen Altay Bayındır'la ilgili de konuştu.

Demirel, "Bu bir tercihtir. Altay benim çok sevdiğim bir kardeşim. Beraber de çalıştık. Bence çok da iyi bir kaleci. Fenerbahçe'den gitmesine üzüldüm ama Manchester'a gitmesine sevindim." dedi.

Altay Bayındır'ın, "Galatasaray'dan teklif gelse gider misin?" sorusuna, "Ben profesyonel futbolcuyum. Her şeye profesyonel yaklaşırım. Fenerbahçe'nin yeri bende ayrı ama bizler profesyonel oyuncularız. Hayatımıza da profesyonel bakmamız gerekiyor" şeklinde verdiği cevap sorulan Volkan Demirel, şu yanıtı verdi:

Altay'ın söylediklerine şöyle diyeyim. Altay profesyonel bir çocuk. Bizim jenerasyonda biraz daha aidiyet vardı. Bunu eleştirmeyelim, çünkü evet dedikleri gibi profesyonel bir hayat. Bizler biraz amatör tarafıydık. En azından ben amatör tarafıydım açıkçası.

Şuanki görüşüm yine aynı şekilde olurdu. Ama Altay'ı da eleştirmek doğru değil. Şimdi Manchester'a gitti. İnşallah da oralarda kalır, bir daha Türkiye'ye gelmez. İngiltere Ligi bence Altay için çok ekstra bir durum olacaktır.