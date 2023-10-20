Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA: Fenerbahçe TFF'ye başvurdu! Erden Timur...

SON DAKİKA: Fenerbahçe TFF'ye başvurdu! Erden Timur...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'la ilgili başvuruda bulundu. Yapılan açıklamada, "Erden Timur'un iddiaları üzerine soruşturma açılması talep edilmiştir" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 14:26 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 14:39
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA: Fenerbahçe TFF'ye başvurdu! Erden Timur...

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'la ilgili başvuruda bulundu. Yapılan açıklamada, "Erden Timur'un iddiaları üzerine soruşturma açılması talep edilmiştir" denildi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Biz, Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı iştiraki Fenerbahçe Futbol A.Ş. olarak Türk futbolunun adaleti, şeffaflığı ve dürüstlüğü için her zaman duyarlılık gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bu çerçevede, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, 17 Ekim 2023 tarihinde A Spor televizyon kanalında katılmış olduğu bir programda, ülkemizin futbol paydaşlarının başında gelen Federasyonunuzun kurulları ile Kulübümüz hakkında bir kısım mesnetsiz iddialarda bulunmasından ve bu haksız iddialarını inanılır kılmak amacıyla kamuoyuyla paylaştığı -bir bölümünün deşifre metni işbu yazımızın ekinde sunulan- açıklamalardan büyük bir endişe duymaktayız.

Anılan programda, Merkez Hakem Kurulu'nun eski Başkanı Sayın Lale Orta'nın Kulüp Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'a bir kısım görüntü ve bilgileri hukuka aykırı biçimde servis ettiği gibi fevkalade ağır bir ithamda bulunulduğu dikkatimizi çekmiştir. Söz konusu iddialar, en hafif tabirle 'gerçek dışı' bulunmakla birlikte; Türk futbolunun değerine zarar vermekte, adil oyun ilkesini sarsmakta ve futbol camiasında ciddi bir rahatsızlığa yol açmaktadır. İddiaların gerçeklik payı konusundaki şüpheleri gidermek ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bu iddiaların detaylı bir şekilde araştırılmasını ve gereken adımların atılmasını talep etmek zorunluluğu hâsıl olmuştur.

Sadece 17 Ekim 2023 tarihli programda ortaya atılan iddialarla sınırlı kalınmaksızın, geçtiğimiz haftalarda eski hakemlerden Ahmet Çakar'ın Beyaz TV kanalında yayınlanan Beyaz Futbol isimli programda ortaya attığı bir kısım iddiaların da incelenmesi gerektiği sabittir. Nitekim adı geçen şahsın aynı zamanda TFF delegesi olmasından hareketle, 4 Ekim 2023 tarihinde, Etik Kurulu nezdinde soruşturma açılmasına yönelik istemde bulunmuştuk.

Federasyonunuzun söz konusu iddiaları etraflıca incelemesi ve bunlar hakkında soruşturma başlatması, ayrıca gerektiğinde ilgili tüm tarafların ifadelerini alması zaruri olup Federasyonunuz yükümlülüklerinin de başında gelmektedir. Bu sürecin şeffaf, adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi en büyük temennimizdir. Adil ve objektif olarak yürütülecek soruşturma ve kovuşturma aşamaları akabinde, Kulübümüz ve mensupları hakkında ileri sürülen iddiaların haksızlığı ortaya konacak olup gerçeğe aykırı biçimde bizleri töhmet altında bırakan açıklamaları yapan şahısların -6222 sayılı Yasa'nın 18/10, 22/1, 22/3 ve sair ilgili hükümlerine ilişkin başvuru hakkımız saklı kalmak kaydıyla- Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ile ilgili diğer hükümlerine ve Etik Kurulu Talimatı'nın 11 ila 12. maddeleri ile ilgili diğer düzenlemelerine muhalefet etmeleri hasebiyle Disiplin Kurulları ile Etik Kurulunca ilgili yaptırımlarla cezalandırılacaklarına olan inancımız tamdır.

Gelinen noktada, oyunun saha içi ve saha dışındaki dürüstlüğüne ilişkin iddia ve spekülasyonlar, Türk futbolunun yapısal problemlerinin başında gelmektedir. Hiç şüphesiz ki söz konusu iddiaların aydınlatılması ve gerekli önlemlerin alınması, Federasyonunuzun sorumluluğundadır.

Bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirilmesi elzemdir. Aksi takdirde, Federasyonunuzun da sorgulanması gereği kaçınılmaz olacaktır.

Türk futbolunun geleceği için gerek 17 Ekim 2023 tarihinde A Spor kanalında yayınlanan programda ileri sürülen iddiaları gerekse de 4 Ekim 2023 tarihinde Etik Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuruyu ciddi bir şekilde ele almanızı ve gerekli adımları atmanızı arz ederiz.

Erden Timur: Lale Orta, Ali Koç'a görüntü gönderdi! Devamını Oku BUNU DA OKU

Orta'dan Erden Timur'a flaş cevap! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig’de dev derbi! Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Yüzlerce tırlık yardım kapıda bekliyor
Beşiktaş ile anılan ünlü teknik adam İstanbul'da!
F.Bahçe'de transfer bombaları peş peşe!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Dünyanın en iyisi olacağıma inanıyorum"
Pep soslu F.Bahçe!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri
Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? (20 Ekim 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (20 Ekim 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziyech'e Zaha taktiği! Ziyech'e Zaha taktiği! 15:32
Beşiktaş ile anılan ünlü teknik adam İstanbul'da! Beşiktaş ile anılan ünlü teknik adam İstanbul'da! 15:18
Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması! Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması! 14:46
F.Bahçe TFF'ye başvurdu! Erden Timur... F.Bahçe TFF'ye başvurdu! Erden Timur... 14:25
Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta? Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta? 14:08
Anadolu Efes - Valencia maçı ne zaman? Anadolu Efes - Valencia maçı ne zaman? 14:06
Daha Eski
Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? 14:04
V. Bologna - Kızılyıldız maçı ne zaman? V. Bologna - Kızılyıldız maçı ne zaman? 13:59
Monaco - ALBA Berlin maçı ne zaman? Monaco - ALBA Berlin maçı ne zaman? 13:58
Yıldız isim şok geçirdi! Yıldız isim şok geçirdi! 13:54
Al Hilal - Al Khaleej maçı ne zaman? Al Hilal - Al Khaleej maçı ne zaman? 13:29
Antalyaspor Gaziantep FK maçına hazır Antalyaspor Gaziantep FK maçına hazır 13:26