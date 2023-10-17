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Erden Timur'dan Lale Orta iddiası: Ali Koç'a görüntü gönderdi!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da katıldığı Gündem Özel programında flaş bir açıklamada bulundu ve MHK'nın eski başkanı Lale Orta'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a görüntü gönderdiğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 00:02 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 00:10
Erden Timur'dan Lale Orta iddiası: Ali Koç'a görüntü gönderdi!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da yayınlanan Gündem Özel programında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

MHK'nın eski başkanı Lale Orta'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a görüntü gönderdiğini söyleyen Timur, "Lale Orta'nın VAR görüntüsünü Ali Koç'a göndermesi! Bunun kaydı var! Nerede olduğunu söyleyeceğim. Bunlar sokak dedikodusu değil. 3 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. Lale Orta'nın MHK başkanı olmasından 5 gün sonra. VAR odasına girişleri bildirmek zorundasınız. 3 Şubat sabah Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Lale Orta, VAR hakemi Koray Genceler'e iptal nedenini soruyor. Elle temastan iptal ettiğini söylüyor. O görüntü sadece VAR odasında var. Cep telefonuyla o pozisyonu çekiyor. Lale Orta'nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor. Lale Orta 'Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim' demiş mi? Koray Gençerler 1,5 ay maç almadı. Lale Orta bu maçta ciddi hatalar olmadığını söyledi ama neden maç vermedi? Bu VAR görüntüsü yollamanın başka maçlarda olmadığını nerede bileceğiz. TFF bunu incelesin" dedi.

Erden Timur, konuyla ilgili olarak ayrıca "Lale Orta, VAR odasına çok girmeyen biriymiş. Ondan sonra 1-2 kere girmiş. Yayıncı kuruluşta bu görüntü yok ama ABD'deki beIN'de var. Kasıtlı mı, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"MHK Başkanı, bu olayın ardından yayıncı kuruluşun yeni program müdürünü aramayı sürdürmüş mü?" diyen Erden Timur, "Bize gelen bilgilere göre, bu müdahaleler son bulmadı. MHK Başkanı, yayıncı kuruluşu aradı. Orayı arayarak, hakemlerin yorumlarını düzeltmelerini istiyor" şeklinde konuştu.

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