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Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Joshua King şoku!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Joshua King sakatlandı. Kulüpten aypılan açıklamaya göre iki oyuncunun durumu da belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 17:42 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 17:45
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Joshua King şoku!

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürürken peş peşe iki sakatlık şokuyla sarsıldı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edildi. Joshua King'in ise sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Profesyonel Futbol A Takımımızda dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz'in Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesinde görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Sol arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Joshua King'in de görüntülemesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir.

İki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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