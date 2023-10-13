Can elden kaçıyor

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Can Uzun için Portekiz'den transfer iddiası geldi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan A Bola, 17 yaşındaki oyuncu için Benfica'nın Nürnberg'le anlaştığını yazdı. Haberde, bonservis konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Can'ı Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da istiyordu.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Can Uzun için Portekiz'den transfer iddiası geldi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan A Bola, 17 yaşındaki oyuncu için Benfica'nın Nürnberg'le anlaştığını yazdı. Haberde, bonservis konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Can'ı Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da istiyordu.