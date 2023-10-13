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Can elden kaçıyor

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Can Uzun için Portekiz'den transfer iddiası geldi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan A Bola, 17 yaşındaki oyuncu için Benfica'nın Nürnberg'le anlaştığını yazdı. Haberde, bonservis konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Can'ı Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da istiyordu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
Can elden kaçıyor
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Can Uzun için Portekiz'den transfer iddiası geldi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan A Bola, 17 yaşındaki oyuncu için Benfica'nın Nürnberg'le anlaştığını yazdı. Haberde, bonservis konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Can'ı Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da istiyordu.
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