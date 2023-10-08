İsmail Kartal'dan dikkat çeken Emre Mor ve Cengiz Ünder sözleri!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bu maçın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Her şey planladığımız gibi. Söylemiştim. Kasımpaşa iyi bir takım. Bizim de bu takıma karşı neler yapmamız gerektiğini oyuncularımıza antrenmanlarda, analizlerde anlattık. Kendi işimizi yaptık. Oyun içerisindeki varyasyonlarda, organizasyonlarda ilk 25-30 dakika içerisinde çok iyi pas organizasyonları vardı, orada gol de geldi. İkinciyi üçüncüyü ararken o golleri ilk devre bulamadık. İkinci yarı biraz daha tempoyu artırmamız gerektiğini, 3'ü 4'ü atmamız gerektiğini konuştuk. Sonuçta 2-0 galip geldik, pozisyon vermedik. Çok daha fazla pozisyona girdik. Önemli olan 3 puandı. Kazandığımız için mutluyuz.

EMRE MOR VE CENGİZ ÜNDER'İN DURUMU HAKKINDA KONUŞTU!

İsmail Kartal devam eden açıklamalarında, "Türk oyuncusu elimizde az milli aradan sonra Emre Mor ve Cengiz Ünder'in aramıza dönmesi bizim için çok önemli." ifadelerine yer verdi.