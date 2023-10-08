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Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 20:40 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 21:07
Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oosterwolde'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek kale sahasına ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Dzeko'nun şutunda, kaleci Gianniotis'ten dönen top tekrar bu futbolcuda kaldı. Dzeko yakın mesafeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1

12. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'nun kale sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis uzanarak gole engel oldu.

38. dakikada Szymanski'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Dzeko, arka direğe hareketlenen Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, Gökhan Gül'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vuruşunda, kaleci Livakovic'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Dzeko, ceza sahasına girer girmez Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, kalecinin sağından topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.

60. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışı sağ çaprazından plase bir vuruş yaptı ancak kaleci Gianniotis uzanarak gole geçit vermedi.

78. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Fred, savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'ye pasını aktardı. Batshuayi'nin kale sahası önü sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

88. dakikada Tadic'in pasında sol kanatta topla buluşan Fred, son çizgiye inip rakibinden sıyrıldı. Ceza sahası içine giren bu futbolcu, penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Zajc'a pasını aktardı. Zajc'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

90+1. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Ryan Kent, savunmanın arkasına hareketlenen Batshuayi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

90+4. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Tadic'in kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta çıktı.

Mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

SERİ 16 MAÇA ÇIKTI!

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından Süper Lig ve Avrupa'da toplam 16 maçlık galibiyet serisine imza attı.

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