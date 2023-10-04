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FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski için dudak uçuklatan rakam! Arda Güler'i bile geçecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon etkileyici bir performans sergileyen ve çıktığı 14 resmi maçın 14'ünü de kazanma başarısını gösteren Fenerbahçe'de ön plana çıkan isimlerin başında Sebastian Szymanski geliyor. Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı maçlarda 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen Polonyalı yıldız, Avrupa devlerinin radarına girdi. Yönetim, Napoli ve Fiorentina'nın İstanbul'a gözlemci gönderdiği Szymanski'nin bonservisini belirledi. İşte o rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 11:55
FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski için dudak uçuklatan rakam! Arda Güler'i bile geçecek

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi yaz transfer döneminde 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski için dudak uçuklatan rakam! Arda Güler'i bile geçecek

Polonyalı futbolcu , performansıyla göz doldururdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski için dudak uçuklatan rakam! Arda Güler'i bile geçecek

Yıldız oyuncunun artan performansı nedeniyle sözleşmesinde serbest kalma maddesi olup olmadığı da tartışılmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski için dudak uçuklatan rakam! Arda Güler'i bile geçecek

Kim Min-Jae'yi, '18 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi nedeniyle Napoli'ye kaptıran, oyuncunun buradan 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gitmesinden gerekli dersi çıkaran yönetim, Szymanski'de aynı hataya düşmedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski için dudak uçuklatan rakam! Arda Güler'i bile geçecek

SÖZLEŞMESİ 2027 SONUNA KADAR
24 yaşındaki oyuncuyu 'Gelecek vadeden' isim olarak gören Fenerbahçe yönetimi haklı çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski için dudak uçuklatan rakam! Arda Güler'i bile geçecek

Polonyalı futbolcu 14 resmi maçta 8 gol-4 asistlik performansıyla takımı sırtlamakla kalmadı, Avrupa'dan birçok takımın da radarına girdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski için dudak uçuklatan rakam! Arda Güler'i bile geçecek

Sabah'ın haberine göre; 18 milyon Euro piyasa değeri olan başarılı orta saha için yönetim, kapının 30 milyon Euro'dan (864 milyon TL) açılması kararını aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski için dudak uçuklatan rakam! Arda Güler'i bile geçecek

Fenerbahçe, ocak ayında tekliflere kesinlikle kapalı.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski için dudak uçuklatan rakam! Arda Güler'i bile geçecek

Sarı lacivertli takım yaz döneminde ancak bu rakamın üstüne çıkılması halinde görüşme masasına oturacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski için dudak uçuklatan rakam! Arda Güler'i bile geçecek

Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin ardından alınan Szymanski'nin sözleşmesi 2027 sonuna kadar.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski için dudak uçuklatan rakam! Arda Güler'i bile geçecek

Ligde son 3 iç saha maçında gol sevinci yaşayan Szymanski, ligde gol sayısını 5'e yükseltti.

FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski için dudak uçuklatan rakam! Arda Güler'i bile geçecek

Geçen sezonu ise D.Moskova formasıyla 40 karşılaşmada 10 gol 7 asistle tamamlamıştı.

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