FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski için dudak uçuklatan rakam! Arda Güler'i bile geçecek

Fenerbahçe'de yükselen ivme devam ediyor.
Fenerbahçe'de yükselen ivme devam ediyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Rizespor'u 5-0 mağlup etti.
Bu galibiyette en büyük pay sahibi olanlardan biri de Sebastian Szymanski.
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi yaz transfer döneminde 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattı.
Polonyalı futbolcu , performansıyla göz doldururdu.
Yıldız oyuncunun artan performansı nedeniyle sözleşmesinde serbest kalma maddesi olup olmadığı da tartışılmaya başladı.
Kim Min-Jae'yi, '18 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi nedeniyle Napoli'ye kaptıran, oyuncunun buradan 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gitmesinden gerekli dersi çıkaran yönetim, Szymanski'de aynı hataya düşmedi.
SÖZLEŞMESİ 2027 SONUNA KADAR
24 yaşındaki oyuncuyu 'Gelecek vadeden' isim olarak gören Fenerbahçe yönetimi haklı çıktı.
Polonyalı futbolcu 14 resmi maçta 8 gol-4 asistlik performansıyla takımı sırtlamakla kalmadı, Avrupa'dan birçok takımın da radarına girdi.
Sabah'ın haberine göre; 18 milyon Euro piyasa değeri olan başarılı orta saha için yönetim, kapının 30 milyon Euro'dan (864 milyon TL) açılması kararını aldı.
Fenerbahçe, ocak ayında tekliflere kesinlikle kapalı.
Sarı lacivertli takım yaz döneminde ancak bu rakamın üstüne çıkılması halinde görüşme masasına oturacak.
Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin ardından alınan Szymanski'nin sözleşmesi 2027 sonuna kadar.
Ligde son 3 iç saha maçında gol sevinci yaşayan Szymanski, ligde gol sayısını 5'e yükseltti.
Geçen sezonu ise D.Moskova formasıyla 40 karşılaşmada 10 gol 7 asistle tamamlamıştı.