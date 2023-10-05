FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca!

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Lig'nde yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de Portekizli ön libero Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Lig'nde yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de Portekizli ön libero Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı- lacivertliler'in 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki futbolcunun sözleşme süresinin olası bir ayrılık ihtimali olması nederiyle kısa tutulduğu ifade edildi.
Crespo'nun ocak ayında ayrılma ihtimaline karşılık teknik direktör İsmail Kartal'da önlem almış gibi gözüküyor.