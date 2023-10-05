Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca!

Avrupa'da ve Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal yoğun mesai harcarken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncuya kancayı taktı. Tecrübeli çalıştırıcı, genç oyuncu için scout ekibinden rapor istedi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca!

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Lig'nde yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de Portekizli ön libero Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca!

Sarı- lacivertliler'in 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki futbolcunun sözleşme süresinin olası bir ayrılık ihtimali olması nederiyle kısa tutulduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca!

Crespo'nun ocak ayında ayrılma ihtimaline karşılık teknik direktör İsmail Kartal'da önlem almış gibi gözüküyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca!

Takvim'de yer alan haberde deneyimli hocanın Crespo'nun yerine Molde'nin 23 yaşındaki Norveçli yıldızı Emil Breivik'i transfer etmeyi düşündüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca!

Kartal'ın Breivik'i scout ekibine sık sık izlettiği ve transfer komitesinden yıldız futbolcu hakkında rapar aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca!

Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşan Molde'nin genç ismi performansıyla dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca!

Güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçilen Emil Breivik'in Norveç ekibi ile olan kontratı 2025'te sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca!

EMIL BREIVIK KİMDİR?

Molde altyapısından yetişen 11 Haziran 2000 doğumlu Emil Breivik, Raufoss'ta kiralık olarak forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca!

Molde'de geçen sezon 35 maça çıkan Breivik 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca!

Emil Breivik, Galatasaray'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarının ikisinde de ilk 11'de yer aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın 3-2 kazandığı ilk maçta 90 dakika sahada kalırken, 2-1 Galatasaray galibiyetiyle sona eren İstanbul'daki maçta ise 76. dakikada oyundan çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca!

Emil Breivik, ilk yarının uzatma anlarında istifra etmişti. Genç futbolcuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından sahada yapıldı.

Geçen sezon 35 maçta 13 gol, 10 asist kaydetti.

DİĞER
Bergüzar Korel ergenlik karesiyle şoke etti! "Arkadaşlar üzgünüm ama hiçbirimiz ponpon kız değildik" İşte tombul Bergüzar...
Atılan adımlar yabancının Türkiye algısını pozitife çevirdi: Yurtdışından yatırım talebi yağıyor!
Kanarya'nın 15. kurbanı Trnava! İşte İsmail Kartal'ın 11'i
Kartal Lugano sınavında
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya'nın 15. kurbanı Trnava! İşte İsmail Kartal'ın 11'i
F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu!
KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (5 Ekim 2023)
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 EKİM 2023 | Ay Yengeç burcunda! Bugün sizi neler bekliyor?
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? | 5 Ekim 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig’de Bashiru rüzgarı Süper Lig’de Bashiru rüzgarı 01:47
Hedef Avrupa Hedef Avrupa 01:45
Hırvatistan biletleri satışta Hırvatistan biletleri satışta 01:43
Bitirim ikili gol peşinde Bitirim ikili gol peşinde 01:38
İsviçre takımıyla 2. randevu İsviçre takımıyla 2. randevu 01:36
David Fuxman yönetecek David Fuxman yönetecek 01:33
Daha Eski
Ateşli taraftarı dikkat çekiyor Ateşli taraftarı dikkat çekiyor 01:31
Bailly: Bu kadar gol yememeliyiz Bailly: Bu kadar gol yememeliyiz 01:28
Eski sisteme dönüyor Eski sisteme dönüyor 01:18
Kazanmamız şart Kazanmamız şart 01:06
Aboubakar alarmı! Afrika Kupası'nda... Aboubakar alarmı! Afrika Kupası'nda... 00:58
F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu! F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu! 00:48