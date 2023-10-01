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Fenerbahçe'de Edin Dzeko galibiyeti değerlendirdi! "Güzel harika bir takım..."

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini geri aldı. Sarı lacivertlilerin golcüsü Edin Dzeko karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 19:15
Fenerbahçe'de Edin Dzeko galibiyeti değerlendirdi! "Güzel harika bir takım..."

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin Boşnak yıldızı Edin Dzeko Rizespor galibiyeti sonrası konuştu.

Edin Dzeko: "90 dakika oyunu kontrol ettik. İlk yarı 1-0'da kaldı skor, daha fazlasını bulabilirdik. Güzel ve harika bir takım galibiyeti oldu. Sahaya karakter koyduk. Galibiyetten ötürü çok mutluyuz."

"TAKIM OLARAK İYİ VE KALİTELİYİZ"

Takımın kalitesi hakkında konuşan Dzeko, "Kazanmak her zaman çok önemli. Bizler de bu şekilde devam etmek istiyoruz. Her maçın hikayesi farklı. Kazandığınız zaman kutluyorsunuz ama sonrasında oynayacağınız diğer maçlara odaklanmanız gerekiyor. Önümüzdeki maçlar da çok önem arz ediyor. Takım olarak iyi durumdayız ve kaliteliyiz. Yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapabiliriz." dedi.

"BABALARI GOL ATINCA MUTLU OLUYORLAR"

"Çocuklarım yaramaz değil, hepsi sakinler. Fenerbahçe kazanınca ve babaları gol atınca çok mutlu oluyorlar. Buradan hep beraber sushi yemeye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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