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Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon öncesi yaptığı transferlerle gündem olan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için hazırlıklarına şimdiden başladı. 2023/24 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, 4 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 10:47
Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Bu sonucun ardından Alanyaspor'un galibiyet hasreti de 5 maça çıktı.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Teknik direktör İsmail Kartal maç sonu yaptığı açıklamada, "Daha farklı bir şekilde de galip ayrılabilirdik. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

İstatistiklerde üstünlüğümüz var. İyi mücadele edildi. Burada da 3 puan alarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Sarı-lacivertliler 3. hafta erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Kanarya, sezon sonunda ipi göğüsleyip şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Fenerbahçe'de son gelişmeler bu yöndeyken, flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

4 AYRILIK YOLDA!

2023-2024 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona ererken, Takvim'in haberine göre; sezon sonunda Fenerbahçe'de 4 yıldız boşa çıkacak.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

JOSHUA KING

Fenerbahçe'nin 2022 yazında kadrosuna kattığı Joshua King, sarı-lacivertlilerde son senesine girdi.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Norveçli golcü Fenerbahçe'de şu ana kadar 34 maça çıkarken 8 gol, 5 asistlik performans gösterdi ve 1.733 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

31 yaşındaki santrfora yeni sözleşme önerilmeyecek ve sezon sonunda yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

LUAN PERES

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Luan Peres, beklenen katkıyı verememişti.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Sarı-lacivertliler kadroya yazılmayan Peres ile devre arasında yolları ayıracak.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

SAMET AKAYDİN

Transfer döneminin son günlerinden Süper Lig'in yeni takımlarıyla görüşen ancak transferi gerçekleşmeyen Samet Akaydın, gözden düştü.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

Savunma oyuncusu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti

LINCOLN HENRIQUE

Geçtiğimiz sezon şanssız bir sakatlık yaşayan Lincoln, bu sezon kadroya yazılmayan isimlerden oldu.

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