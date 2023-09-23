Jesus topun ağzına geldi

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, deplasmanda Damak FC'yle 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle soyunma odasına yönelen Jorge Jesus'a taraftarlar tepki gösterdi. Taraftarlar tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya davet etti. Yönetim, Jesus'un biletini kesebilir.
Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, deplasmanda Damak FC'yle 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle soyunma odasına yönelen Jorge Jesus'a taraftarlar tepki gösterdi. Taraftarlar tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya davet etti. Yönetim, Jesus'un biletini kesebilir.