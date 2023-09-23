Haberler Fenerbahçe Jesus topun ağzına geldi

Jesus topun ağzına geldi

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, deplasmanda Damak FC'yle 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle soyunma odasına yönelen Jorge Jesus'a taraftarlar tepki gösterdi. Taraftarlar tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya davet etti. Yönetim, Jesus'un biletini kesebilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Jesus topun ağzına geldi
Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, deplasmanda Damak FC'yle 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle soyunma odasına yönelen Jorge Jesus'a taraftarlar tepki gösterdi. Taraftarlar tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya davet etti. Yönetim, Jesus'un biletini kesebilir.
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