Takım kuvvetleniyor

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, dün yaptığı çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Günün ilk antrenmanı salonda yapıldı. Koordinasyon, core ve kuvvet çalışması yapılırken akşam idmanında ise; çift kale maç ve taktik üzerinde duruldu.
Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, dün yaptığı çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Günün ilk antrenmanı salonda yapıldı. Koordinasyon, core ve kuvvet çalışması yapılırken akşam idmanında ise; çift kale maç ve taktik üzerinde duruldu.