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Elman için transfer iddiası

Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bazı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; sarı-lacivertliler, 2019'da Napoli'ye sattığı Eljif Elmas için İtalyan ekibine kiralama teklifinde bulundu. Kulüpten her hangi bir doğrulama gelmese de Elmas, Rudi Garcia ile sorun yaşadığı için Napoli'den ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Elman için transfer iddiası
Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bazı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; sarı-lacivertliler, 2019'da Napoli'ye sattığı Eljif Elmas için İtalyan ekibine kiralama teklifinde bulundu. Kulüpten her hangi bir doğrulama gelmese de Elmas, Rudi Garcia ile sorun yaşadığı için Napoli'den ayrılmak istiyor.
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