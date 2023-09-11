Elman için transfer iddiası

Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bazı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; sarı-lacivertliler, 2019'da Napoli'ye sattığı Eljif Elmas için İtalyan ekibine kiralama teklifinde bulundu. Kulüpten her hangi bir doğrulama gelmese de Elmas, Rudi Garcia ile sorun yaşadığı için Napoli'den ayrılmak istiyor.
Fenerbahçeiçin sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bazı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; sarı-lacivertliler, 2019'da Napoli'ye sattığı Eljif Elmas için İtalyan ekibine kiralama teklifinde bulundu. Kulüpten her hangi bir doğrulama gelmese de Elmas, Rudi Garcia ile sorun yaşadığı için Napoli'den ayrılmak istiyor.