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Stat isminde sıkıntı

Fenerbahçe Yönetimine, Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda, stadyumun adının "Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi için yetki verildi. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay alması gereken Fenerbahçe, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Tesislere Ad Verme Yönetmeliği'nde" yer alan "Bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk'e ilişkin adlar verilebilir" maddesinden ötürü stadın ismini değiştiremeyebilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Stat isminde sıkıntı
Fenerbahçe Yönetimine, Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda, stadyumun adının "Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi için yetki verildi. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay alması gereken Fenerbahçe, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Tesislere Ad Verme Yönetmeliği'nde" yer alan "Bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk'e ilişkin adlar verilebilir" maddesinden ötürü stadın ismini değiştiremeyebilir.
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