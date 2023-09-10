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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Jota'dan gelecek haberi bekliyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 29 milyon euro bedelle Suudi Arabistan'a gitmesine rağmen istenmeyen adam ilan edilen Jota'dan gelecek haberi bekliyor. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 09:48
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Jota'dan gelecek haberi bekliyor!

Al-Ittihad, 29 milyon euro'ya Celtic'ten transfer ettiği Jota'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Jota'dan gelecek haberi bekliyor!

Sebebi de taraftarların Jota'yı yıldız transfer olarak görmemesi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Jota'dan gelecek haberi bekliyor!

Fırsat transferi kovalayan Fenerbahçe ise bu durumu yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Jota'dan gelecek haberi bekliyor!

Eğer Suudi temsilcisi, 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshederse sarı-lacivertliler devreye girecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Jota'dan gelecek haberi bekliyor!

Jota'nın menajeriyle de görüşmeler sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Jota'dan gelecek haberi bekliyor!

JOTA KİMDİR?

30 Mart 1999 tarihinde Lizbon'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Jota'dan gelecek haberi bekliyor!

Profesyonel futbol kariyerine Benfica altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Jota'dan gelecek haberi bekliyor!

Sırasıyla Real Valladolid, Benfica ve Celtic formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Jota'dan gelecek haberi bekliyor!

Bu transfer döneminde Al-Ittihad'a transfer oldu.

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