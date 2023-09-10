FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Jota'dan gelecek haberi bekliyor!

Al-Ittihad, 29 milyon euro'ya Celtic'ten transfer ettiği Jota'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
Al-Ittihad, 29 milyon euro'ya Celtic'ten transfer ettiği Jota'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
Sebebi de taraftarların Jota'yı yıldız transfer olarak görmemesi...
Fırsat transferi kovalayan Fenerbahçe ise bu durumu yakından takip ediyor.
Eğer Suudi temsilcisi, 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshederse sarı-lacivertliler devreye girecek.
Jota'nın menajeriyle de görüşmeler sürüyor.
JOTA KİMDİR?
30 Mart 1999 tarihinde Lizbon'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Benfica altyapısında başladı.
Sırasıyla Real Valladolid, Benfica ve Celtic formaları giydi.
Bu transfer döneminde Al-Ittihad'a transfer oldu.
24 yaşındaki Jota, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.