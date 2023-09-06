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Seri yüzünden olmadı

İsmail Kartal, Leicester City-Hull City maçında Ndidi'yi izledi. O maçta Ndidi daha önce Galatasaray forması da giyen Jean Michael Seri ile karşılıklı oynadı. Seri, Ndidi'ye maç boyunca ağır bir üstünlük kurdu. Nijeryalı oyuncu 53'nci dakikada hocası Enzo Maresca tarafından oyundan alındı. İsmail Kartal da bu maçtan sonra Ndidi'den vazgeçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Seri yüzünden olmadı
İsmail Kartal, Leicester City-Hull City maçında Ndidi'yi izledi. O maçta Ndidi daha önce Galatasaray forması da giyen Jean Michael Seri ile karşılıklı oynadı. Seri, Ndidi'ye maç boyunca ağır bir üstünlük kurdu. Nijeryalı oyuncu 53'nci dakikada hocası Enzo Maresca tarafından oyundan alındı. İsmail Kartal da bu maçtan sonra Ndidi'den vazgeçti.
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