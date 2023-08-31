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Twente Fenerbahçe maçında İrfan Can'a sert hareket!

Twente ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Konferans Ligi play off turu rövanşında Twente'li Daan Rots'un sert hareketi sonrası İrfan Can sakatlık yaşadı. Genç kaleci, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yerden kalkmakta zorlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 21:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 21:03
Twente Fenerbahçe maçında İrfan Can'a sert hareket!

Karşılaşmanın 38. dakikasında gelişen Twente atağında İrfan Can Eğribayat, topa uzandı, aynı anda topa kayan Twente'li Daan Rots'un dizi, İrfan Can'ın suratına çarptı.

Pozisyon sonrası çok sinirlenen İrfan Can, Daan Rots'un üzerine yürirken hakem Twente'li oyuncuya sarı kartını çıkardı.

İşte o anlar...

YERDEN KALKAMADI

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İrfan Can kısa süre sonra ayağa kalkmaya çalıştı ancak ayakta duramayan genç file bekçisi kendisini tekrar yere bıraktı. Tedavisine bir süre daha devam edilen İrfan Can oyuna devam etti.

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