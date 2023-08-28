Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, iki ay aradan sonra Sambacı için tekrar harekete geçti. Fred'in yanına kaliteli bir isim arayan Fenerbahçe, haziran ayında nabız yokladığı yıldız oyuncu için Rusya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FB SPOR HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

Fenerbahçe'de orta saha için çalışmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

Fred'in yanına kaliteli bir isim daha almak isteyen sarı-lacivertliler, rotasını yeniden Rusya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

Hedefteki isim ise oldukça tanıdık; Zenit'in Brezilyalı yıldızı Wendel...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sambacı için tekrardan harekete geçmesinin ana sebebi; listesindeki diğer isimlerde istediği sonuca ulaşamaması...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

Wendel için bu hafta içinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

GİRİŞİMLER HIZLANACAK
Haziran ayında da Wendel için nabız yoklanmış ancak iş resmiyete dökülememişti...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

Fenerbahçe bu defa işi bitirmek için girişimlerini hızlandıracak ve hafta sonuna kadar bu transferi noktalamaya çalışacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

Rus basını da sarı-lacivertlilerin Wendel'e ilgisini doğruladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

Rus basınında dün yer alan haberlerde; "Fenerbahçe, Wendel için teklif yapacak" bilgisi yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

2020'de Zenit'e gelen Brezilyalı oyuncunun Rus ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

4 MAÇTA 2 GOL
Bu sezon Zenit formasıyla Premier Liga'da 4 maça çıkan Wendel, 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

DEĞERİ 24 MİLYON EURO
Futbol kariyerine 2017'de Fluminense'de başlayan Wendel, 2018'de Sporting Lizbon'a 2020'de de Zenit'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

25 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın şu anki piyasa değeri 24 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

WENDEL KİMDİR?

FK Zenit St Petersburg takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Wendel, 28 Ağustos 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

180 cm boyunda ve 73 kilo olan Wendel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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