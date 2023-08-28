TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta sahaya Sambacı yıldız! Kiralama teklifi yapılacak

Fenerbahçe'de orta saha için çalışmalar devam ediyor.
Fred'in yanına kaliteli bir isim daha almak isteyen sarı-lacivertliler, rotasını yeniden Rusya'ya çevirdi.
Fenerbahçe'de orta saha için çalışmalar devam ediyor.
Fred'in yanına kaliteli bir isim daha almak isteyen sarı-lacivertliler, rotasını yeniden Rusya'ya çevirdi.
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki sambacı için tekrardan harekete geçmesinin ana sebebi; listesindeki diğer isimlerde istediği sonuca ulaşamaması...
Wendel için bu hafta içinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak.
GİRİŞİMLER HIZLANACAK
Haziran ayında da Wendel için nabız yoklanmış ancak iş resmiyete dökülememişti...
Fenerbahçe bu defa işi bitirmek için girişimlerini hızlandıracak ve hafta sonuna kadar bu transferi noktalamaya çalışacak.
Rus basınında dün yer alan haberlerde; "Fenerbahçe, Wendel için teklif yapacak" bilgisi yer aldı.
4 MAÇTA 2 GOL
Bu sezon Zenit formasıyla Premier Liga'da 4 maça çıkan Wendel, 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
DEĞERİ 24 MİLYON EURO
Futbol kariyerine 2017'de Fluminense'de başlayan Wendel, 2018'de Sporting Lizbon'a 2020'de de Zenit'e transfer oldu.
25 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın şu anki piyasa değeri 24 milyon Euro.
WENDEL KİMDİR?
FK Zenit St Petersburg takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Wendel, 28 Ağustos 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.
180 cm boyunda ve 73 kilo olan Wendel, Sağ ayağını kullanmaktadır.