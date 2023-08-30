Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geliyor. Orta sahaya 1. sınıf takviye peşinde olan sarı-lacivertliler, ABD’li yıldız Weston McKennie için Juventus’la görüşme yapmaya hazırlanıyor. Transfer, Avrupa Kupası listesi için 4 Eylül’e yetişmese bile Fenerli kurmaylar bu isimde kararlı. İşte Kanarya'nın transfer formülü...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

Son olarak Livakovic'i kadrosuna katan Fenerbahçe orta saha transferi için ciddi mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

Fenerbahçe için önemli bir ismin daha gündeme geldiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

Daha önce adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Juventus'un ABD'li orta saha oyuncusu Weston McKennie için harekete geçilecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerin İtalyan kulübünün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

ABD'li orta sahanın menajeri ile ilk görüşmenin ise gerçekleştiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

44 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Avrupa kupaları için futbolcu listesinin 4 Eylül'e kadar bildirilecek olması da Fenerbahçe için çok da önemli bir ayrıntı değil.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

Zira Fenerbahçe'nin McKennie'yi Avrupa listesine yazmak için transferi hızlandırma gibi bir niyeti yok.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

Konferans Ligi'nde grup maçları bitene kadar Fenerbahçe McKennie'yi sadece lig maçlarında oynatmayı göze almış durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

25 yaşında ve 1.85 boyunda olan McKennie 44 kez giydiği ABD Milli Takım forması ile 11 gol atmış bir isim.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

Güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro civarında. Ancak Fenerbahçe bonservis bedelini 10 milyon Euro civarına çekemezse satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de masaya yatıracağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

WESTON MCKENNIE KİMDİR?

Weston McKennie, 28 Ağustos 1998'de ABD'nin Teksas eyaletinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

Futbola Almanya'da Otterbach altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

2007 yazında Dallas Altyapısına transfer olduktan sonra, 2016 yazında ise Schalke 04'e gitti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

Eylül 2020'de 4.5 milyon Euro'ya Juventus'a kiralandı ve 1 yıl sonra 20.5 milyon Euro'ya bonservisi alındı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

2022-2023 sezonu devre arasında Leeds United'a kiralık olarak gitti ve 20 maçta 1 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

Juventus'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...

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