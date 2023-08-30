TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 1. sınıf takviye! Juventus'un yıldızı için opsiyonlu teklif

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Son olarak Livakovic'i kadrosuna katan Fenerbahçe orta saha transferi için ciddi mesai harcıyor.
Fenerbahçe için önemli bir ismin daha gündeme geldiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Son olarak Livakovic'i kadrosuna katan Fenerbahçe orta saha transferi için ciddi mesai harcıyor.
Fenerbahçe için önemli bir ismin daha gündeme geldiği öğrenildi.
Daha önce adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Juventus'un ABD'li orta saha oyuncusu Weston McKennie için harekete geçilecek.
Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerin İtalyan kulübünün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
ABD'li orta sahanın menajeri ile ilk görüşmenin ise gerçekleştiği ifade ediliyor.
44 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Avrupa kupaları için futbolcu listesinin 4 Eylül'e kadar bildirilecek olması da Fenerbahçe için çok da önemli bir ayrıntı değil.
Zira Fenerbahçe'nin McKennie'yi Avrupa listesine yazmak için transferi hızlandırma gibi bir niyeti yok.
Konferans Ligi'nde grup maçları bitene kadar Fenerbahçe McKennie'yi sadece lig maçlarında oynatmayı göze almış durumda.
25 yaşında ve 1.85 boyunda olan McKennie 44 kez giydiği ABD Milli Takım forması ile 11 gol atmış bir isim.
Güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro civarında. Ancak Fenerbahçe bonservis bedelini 10 milyon Euro civarına çekemezse satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de masaya yatıracağı ifade ediliyor.
WESTON MCKENNIE KİMDİR?
Weston McKennie, 28 Ağustos 1998'de ABD'nin Teksas eyaletinde dünyaya geldi.
Futbola Almanya'da Otterbach altyapısında başladı.
2007 yazında Dallas Altyapısına transfer olduktan sonra, 2016 yazında ise Schalke 04'e gitti.
Eylül 2020'de 4.5 milyon Euro'ya Juventus'a kiralandı ve 1 yıl sonra 20.5 milyon Euro'ya bonservisi alındı.
2022-2023 sezonu devre arasında Leeds United'a kiralık olarak gitti ve 20 maçta 1 asistlik performans gösterdi.
Juventus'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...