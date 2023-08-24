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Soumare 20 milyon

Fransız basını, Fenerbahçe'nin kiralamak için teklifte bulunduğu Boubakary Soumare için Leicester City'nin 20 milyon euro istediğini yazdı. Haberde; İngiliz ekibinin oyuncudan zarar etmemek için 2021'de Lille'e ödediği bu miktarı Fenerbahçe'den talep ettiği bilgisi paylaşıldı. Soumare, Leicester'dan ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Soumare 20 milyon
Fransız basını, Fenerbahçe'nin kiralamak için teklifte bulunduğu Boubakary Soumare için Leicester City'nin 20 milyon euro istediğini yazdı. Haberde; İngiliz ekibinin oyuncudan zarar etmemek için 2021'de Lille'e ödediği bu miktarı Fenerbahçe'den talep ettiği bilgisi paylaşıldı. Soumare, Leicester'dan ayrılmak istiyor.
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