Soumare 20 milyon

Fransız basını, Fenerbahçe'nin kiralamak için teklifte bulunduğu Boubakary Soumare için Leicester City'nin 20 milyon euro istediğini yazdı. Haberde; İngiliz ekibinin oyuncudan zarar etmemek için 2021'de Lille'e ödediği bu miktarı Fenerbahçe'den talep ettiği bilgisi paylaşıldı. Soumare, Leicester'dan ayrılmak istiyor.
Fransız basını, Fenerbahçe'nin kiralamak için teklifte bulunduğu Boubakary Soumare için Leicester City'nin 20 milyon euro istediğini yazdı. Haberde; İngiliz ekibinin oyuncudan zarar etmemek için 2021'de Lille'e ödediği bu miktarı Fenerbahçe'den talep ettiği bilgisi paylaşıldı. Soumare, Leicester'dan ayrılmak istiyor.