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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Çizme çıkarması! Krunic için teklif yapıldı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan forması giyen Krunic için resmi teklifini yaptı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 16:21
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Çizme çıkarması! Krunic için teklif yapıldı

Temsilcimiz ilm maçı evinde 5-0 kazandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Çizme çıkarması! Krunic için teklif yapıldı

Deplasmanda ise rakibini 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, adını üst tura yazdırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Çizme çıkarması! Krunic için teklif yapıldı

Diğer yandan Fenerbahçe orta sahasına takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Çizme çıkarması! Krunic için teklif yapıldı

Kurmaylar, Milan'ın yıldızına gözü dikti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Çizme çıkarması! Krunic için teklif yapıldı

Sarı-lacivertli ekip Krunic için İtalyan ekibine resmi teklif sundu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Çizme çıkarması! Krunic için teklif yapıldı

Yönetim, Milano temsilcisini ikna etmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Çizme çıkarması! Krunic için teklif yapıldı

Teknik direktör Stefano Pioli, Rade Krunic'in gönderilmesine sıcak bakmıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Çizme çıkarması! Krunic için teklif yapıldı

Ancak Milan, Boşnak oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Çizme çıkarması! Krunic için teklif yapıldı

Sebebi de mali anlamda sıkıntıda olan İtalyan ekibinin gelir yaratmak istemesi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Çizme çıkarması! Krunic için teklif yapıldı

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise Milan oyuncudan 10 milyon euro bir bonservis beklentisi içinde.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Çizme çıkarması! Krunic için teklif yapıldı

Fenerbahçe'nin teklifinin de 7 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Çizme çıkarması! Krunic için teklif yapıldı

Sarı-lacivertliler, Milan ile pazarlık masasında orta yolu bularak, Krunic'i İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

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