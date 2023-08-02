TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Çizme çıkarması! Krunic için teklif yapıldı

Fenerbahçe, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.
Fenerbahçe, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.
Sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gövde gösterisi sundu.
Temsilcimiz ilm maçı evinde 5-0 kazandı.
Deplasmanda ise rakibini 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, adını üst tura yazdırdı.
Diğer yandan Fenerbahçe orta sahasına takviye yapmak istiyor.
Kurmaylar, Milan'ın yıldızına gözü dikti.
Yönetim, Milano temsilcisini ikna etmeye çalışıyor.
Teknik direktör Stefano Pioli, Rade Krunic'in gönderilmesine sıcak bakmıyor.
Ancak Milan, Boşnak oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor.
Sebebi de mali anlamda sıkıntıda olan İtalyan ekibinin gelir yaratmak istemesi.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise Milan oyuncudan 10 milyon euro bir bonservis beklentisi içinde.
Fenerbahçe'nin teklifinin de 7 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, Milan ile pazarlık masasında orta yolu bularak, Krunic'i İstanbul'a getirmeyi planlıyor.