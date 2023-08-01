ZIMBRU FENERBAHÇE MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zimbru - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda FC Zimbru ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZIMBRU - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi

ZIMBRU - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 256. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 255 kez boy gösterdi. 96 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 331 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

İRLANDALI HAKEM ROB HARVEY DÜDÜK ÇALACAK

Zimbru ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Paul Mclaughlin olacak.