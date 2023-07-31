Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Zimbru - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda FC Zimbru ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZİMBRU - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.