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Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Zimbru ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçı sahasında 5-0 kazanan Fenerbahçe, bu maçı da farklı kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:40 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:10
Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Zimbru - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda FC Zimbru ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZİMBRU - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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