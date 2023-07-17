Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Transferde şov yapan Fenerbahçe durmak nedir bilmiyor.
Transferde şov yapan Fenerbahçe durmak nedir bilmiyor.
Üst üste hamlelerle taraftarını heyecanlandıran sarı-lacivertlilerde operasyon son sürat devam ediyor.
Teknik direktör İsmail Kartal ile yeni sezona hazırlanan Kanarya'da dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmeler yapılıyor.
Önemli bir yenilenmeye giden Fenerbahçe'de son olarak yapılan Dusan Tadic transferi büyük bir yankı uyandırdı.
Ezeli rakibi Beşiktaş'a dev bir çalım atan sarı-lacivertliler, gövde gösterisi yaptı.
Ayağını gazdan çekmeye niyeti olmayan yönetim, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
Şampiyonluk için gözünü karartan Kanarya, yeni sezona iddialı kadrosuyla giriş yapmak istiyor.
Becao'yu açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe, Wilfried Zaha, Livakovic ve Mert Müldür için geri sayımda.
Hücum hattına Edin Dzeko, Ryan Kent ve Umut Nayir gibi isimleri takviye eden sarı-lacivertli takım hakkında flaş bir iddia gündeme gelmişti.
Fenerbahçe'nin Atalanta'da forma giyen Duvan Zapata ile ilgilendiği öne sürülmüştü.
Kanarya'nın transfer gündeminde olduğu iddia edilen yıldız golcü, transfer söylentileri hakkında konuştu.
"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM"
Kolombiyalı yıldız Duvan Zapata, sarı-lacivertli kulüpten kendisine bir teklif gelmediğini söyledi.
32 yaşındaki oyuncu, "Söylendiği gibi Fiorentina ve Fenerbahçe'den hiçbir zaman teklif gelmedi" dedi.
Zapata'nın bu yaz Atalanta'dan ayrılacağı, kariyerine de yine İtalya'da devam etmek istediği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon 27 maçta forma giyen Duvan Zapata, 2 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.