Haberler Fenerbahçe Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, üst üste hamlelerine devam ediyor. Son olarak dünyaca ünlü yıldız Dusan Tadic'e imza attıran sarı-lacivertliler, Becao, Livakovic, Zaha ve Mert Müldür için geri sayıma geçti. Birbirinden önemli oyuncuları listesine alan Kanarya hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin bir süredir Kolombiyalı golcü Duvan Zapata ile ilgilendiği öne sürülüyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde olduğu belirtilen yıldız futbolcu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:12
Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Transferde şov yapan Fenerbahçe durmak nedir bilmiyor.

Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Üst üste hamlelerle taraftarını heyecanlandıran sarı-lacivertlilerde operasyon son sürat devam ediyor.

Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Teknik direktör İsmail Kartal ile yeni sezona hazırlanan Kanarya'da dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmeler yapılıyor.

Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Önemli bir yenilenmeye giden Fenerbahçe'de son olarak yapılan Dusan Tadic transferi büyük bir yankı uyandırdı.

Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Ezeli rakibi Beşiktaş'a dev bir çalım atan sarı-lacivertliler, gövde gösterisi yaptı.

Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Ayağını gazdan çekmeye niyeti olmayan yönetim, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Şampiyonluk için gözünü karartan Kanarya, yeni sezona iddialı kadrosuyla giriş yapmak istiyor.

Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Becao'yu açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe, Wilfried Zaha, Livakovic ve Mert Müldür için geri sayımda.

Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Hücum hattına Edin Dzeko, Ryan Kent ve Umut Nayir gibi isimleri takviye eden sarı-lacivertli takım hakkında flaş bir iddia gündeme gelmişti.

Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Fenerbahçe'nin Atalanta'da forma giyen Duvan Zapata ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Kanarya'nın transfer gündeminde olduğu iddia edilen yıldız golcü, transfer söylentileri hakkında konuştu.

Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM"
Kolombiyalı yıldız Duvan Zapata, sarı-lacivertli kulüpten kendisine bir teklif gelmediğini söyledi.

Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

32 yaşındaki oyuncu, "Söylendiği gibi Fiorentina ve Fenerbahçe'den hiçbir zaman teklif gelmedi" dedi.

Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Zapata'nın bu yaz Atalanta'dan ayrılacağı, kariyerine de yine İtalya'da devam etmek istediği belirtildi.

Duvan Zapata'dan Fenerbahçe açıklaması! Transfer olacak mı?

Geçtiğimiz sezon 27 maçta forma giyen Duvan Zapata, 2 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

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