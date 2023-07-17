TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor.
Yeni sezona iddialı girmek isteyen sarı-lacivertliler, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiriyor.
Büyük bir değişim yaşayan Kanarya'da yapılan takviyeler taraftarı da havaya soktu.
Gelecek sezonda şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmayı amaçlayan yönetim, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor.
Ryan Kent, Dzeko, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Umut Nayir ve Dusan Tadic gibi isimlere imza attıran Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok.
Alternatifi bol ve güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kanarya'da operasyon titizlikle yürütülüyor.
Becao'yu açıklamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Wilfried Zaha, Livakovic ve Mert Müldür'de de sona yaklaştı.
Üst üste transferlerini açıklayan Fenerbahçe'nin yaptığı 6 transferin 5'i yabancı oldu. Süper Lig'de yeni sezonda 14 yabancı kuralı devam ediyor.
20 YABANCI OLACAK
Becao, Livakovic ve Zaha transferleri de mutlu sonla biterse sarı- lacivertlilerin kadrosunda yurt dışı pasaportlu futbolcu sayısı 20'ye yükselecek.
Transfer çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu sayının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.
GÖZLER YERLİ YILDIZLARDA!
Yerli transferine ayrı bir önem veren Fenerbahçe, Mert Müldür'ün transferi için geri sayımda.
Arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.
DORUKHAN TOKÖZ'E KANCA!
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor'la yollarını ayıran Dorukhan Toköz'ü isteyen takımlar arasında birinci sırada Fenerbahçe yer alıyor.
Özellikle yerli transferi yapmaya çalışan Fenerbahçe yönetiminin Dorukhan'ın menajeri ile masaya oturması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle istediği süreleri alamayan yıldız futbolcu, 9 karşılaşmada sahaya çıktı.