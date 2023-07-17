Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

Son dakika spor haberi: Transferde büyük bir operasyon içinde olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'daki sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Dorukhan Toköz'ün peşine düştü. Yerli takviyesine önem veren Fenerbahçe yönetiminin, Dorukhan'ın menajeriyle transfer görüşmesi için bir araya geleceği kaydedildi. İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 13:18
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

Yeni sezona iddialı girmek isteyen sarı-lacivertliler, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiriyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

Büyük bir değişim yaşayan Kanarya'da yapılan takviyeler taraftarı da havaya soktu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

Gelecek sezonda şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmayı amaçlayan yönetim, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

Ryan Kent, Dzeko, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Umut Nayir ve Dusan Tadic gibi isimlere imza attıran Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

Alternatifi bol ve güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kanarya'da operasyon titizlikle yürütülüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

Becao'yu açıklamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Wilfried Zaha, Livakovic ve Mert Müldür'de de sona yaklaştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

Üst üste transferlerini açıklayan Fenerbahçe'nin yaptığı 6 transferin 5'i yabancı oldu. Süper Lig'de yeni sezonda 14 yabancı kuralı devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

20 YABANCI OLACAK
Becao, Livakovic ve Zaha transferleri de mutlu sonla biterse sarı- lacivertlilerin kadrosunda yurt dışı pasaportlu futbolcu sayısı 20'ye yükselecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

Transfer çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu sayının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

GÖZLER YERLİ YILDIZLARDA!
Yerli transferine ayrı bir önem veren Fenerbahçe, Mert Müldür'ün transferi için geri sayımda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

Arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

DORUKHAN TOKÖZ'E KANCA!
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor'la yollarını ayıran Dorukhan Toköz'ü isteyen takımlar arasında birinci sırada Fenerbahçe yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

Özellikle yerli transferi yapmaya çalışan Fenerbahçe yönetiminin Dorukhan'ın menajeri ile masaya oturması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!

Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle istediği süreleri alamayan yıldız futbolcu, 9 karşılaşmada sahaya çıktı.

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