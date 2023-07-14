Ekambi için temaslar başladı

Sarı-lacivertliler, Lyon’la Karl Toko Ekambi için ilk teması dün kurdu... Lyon Teknik Direktörü Laurent Blanc’ın kadroda düşünmediği Kamerunlu oyuncu için Fransız ekibine 3 milyon euro teklif edildi. Ligue 1 temsilcisinin 5 milyon eurodan kapıyı açtığı öğrenilirken, pazarlıklar ise devam ediyor. Geçen sezonun ikinci yarısını Rennes’de kiralık olarak geçiren Ekambi, 19 maçta, 5 gol, 2 asistlik performans gösterdi
Sarı-lacivertliler, Lyon'la Karl Toko Ekambi için ilk teması dün kurdu... Lyon Teknik Direktörü Laurent Blanc'ın kadroda düşünmediği Kamerunlu oyuncu için Fransız ekibine 3 milyon euro teklif edildi. Ligue 1 temsilcisinin 5 milyon eurodan kapıyı açtığı öğrenilirken, pazarlıklar ise devam ediyor. Geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık olarak geçiren Ekambi, 19 maçta, 5 gol, 2 asistlik performans gösterdi