FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı büyük mera konusu olan Arda Güler transferinde düğüm çözüldü.
Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı büyük mera konusu olan Arda Güler transferinde düğüm çözüldü.
Adı başta Barcelona ve Milan olmak üzere birçok dev kulüple anılan milli yıldız, Real Madrid ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-lacivertli ekip, genç futbolcunun transferinden 20 milyon Euro gelir elde edecek.
Futbolcunun performansı bağlı olarak ise azami 10 milyon Euro bonus bedeli ödenecek.
Arda Güler'in başka bir kulübe transferi halinde ise sarı-lacivertli ekip %20 pay alacak.
Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.
Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.
Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."
ARDA GÜLER'DEN VEDA MESAJI
Fenerbahçe'den İspanya ekibi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, veda mesajı yayımladı.
Arda, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli takıma veda etmenin zor olduğunu dile getiren Arda Güler, şunları kaydetti:
"Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem, her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."
Real Madrid'e transferi resmileşen Arda Güler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basını Arda Güler'in kiralanabileceğini duyurdu.
BAYER LEVERKUSEN KİRALAMAK İSTİYOR
AS'ta yer alan haberde Real Madrid'in eski yıldızı Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, genç yıldızı kiralamak istiyor.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARAR VERİLECEK
Haberde Arda'nın Real Madrid'de mi kalacağı yoksa başka bir takıma mı kiralacağının önümüzdeki günlerde karar verileceği belirtildi.