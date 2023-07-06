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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geleceği merak konusu olan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in yeni takımı resmen açıklandı. İspanyol devi Real Madrid, genç yıldızı kadrosuna kattığını açıkladı. La Liga ekibiyle sözleşme imzalayan 18 yaşındaki futbolcuya flaş bir talip çıktı. İşte o takım ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 19:45 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 19:46
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

Sarı-lacivertli ekip, genç futbolcunun transferinden 20 milyon Euro gelir elde edecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

Futbolcunun performansı bağlı olarak ise azami 10 milyon Euro bonus bedeli ödenecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

Arda Güler'in başka bir kulübe transferi halinde ise sarı-lacivertli ekip %20 pay alacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

"Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

ARDA GÜLER'DEN VEDA MESAJI

Fenerbahçe'den İspanya ekibi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, veda mesajı yayımladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

Arda, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

Sarı-lacivertli takıma veda etmenin zor olduğunu dile getiren Arda Güler, şunları kaydetti:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

"Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem, her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

Real Madrid'e transferi resmileşen Arda Güler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

İspanyol basını Arda Güler'in kiralanabileceğini duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

BAYER LEVERKUSEN KİRALAMAK İSTİYOR

AS'ta yer alan haberde Real Madrid'in eski yıldızı Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, genç yıldızı kiralamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'de yeni gelişme! O takıma kiralanabilir

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARAR VERİLECEK

Haberde Arda'nın Real Madrid'de mi kalacağı yoksa başka bir takıma mı kiralacağının önümüzdeki günlerde karar verileceği belirtildi.

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