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Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı yaşanıyor. Hücum hattındaki rotasyonu güçlü tutmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü futbolcu için tüm şartları zorluyor. Transferde ısrarcı olan Kanarya'dan flaş bir hamle geldi. Yönetim, Wilfried Zaha'nın o isteğini kabul etti. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 18:30
Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı çok istediği Wilfried Zaha ile ilgili gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

Transferde hücum hattına ağırlık veren sarı-lacivertliler, üst üste hamleler yapıyor.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen yönetim, kadro planlama çalışmalarına erken başladı.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

Teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de takımın başına geçecek isim netlik kazandı.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

Bir süredir hoca arayışlarında olan sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile anlaşma sağladı.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

Yakın zamanda resmi açıklamanın yapılması ve deneyimli hocanın görevine başlaması bekleniyor.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

3 kulvarda mücadele edecek olan Kanarya'da dünyaca ünlü yıldızlar listeye alındı.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

İlk olarak kadrosunu Ryan Kent ile güçlendiren Fenerbahçe, İngiliz yıldızla 4 yıllık anlaşma sağladı.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

Enner Valencia'nın ayrılığı sonrası santrfor mevkisine takyive yapan yönetim, Boşnak golcü Edin Dzeko'yu transfer etti.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

Dünyaca ünlü santrfor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, ayağını gazdan çekmiyor.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

ZAHA BOMBASI!
Üst düzey bir hücum hattı oluşturmayı amaçlayan Fenerbahçe, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'nın peşine düştü.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

Yıldız golcü konusunda ısrarcı olan yönetim, transfer için tüm şartları seferber etmiş durumda.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

ARABİSTAN'I REDDETTİ!
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Wilfried Zaha'ya yıllık 16.5 milyon euro'luk bir maaş önerdi ancak Fildişili oyuncu, Suudi Ligi'nde oynamak istemediği için bu teklifi geri çevirdi.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

LAZIO'NUN TEKLİFİ DÜŞÜK KALDI!
Avrupa'da kalma isteğini menajerine açık şekilde ileten Zaha, öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve burada iddialı bir takım istedi.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

Fildişili oyuncuya Lazio teklif yaptı ancak İtalyanlar'ın yaptığı maaş teklifi düşük kaldı.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

FENERBAHÇE'DEN YENİ HAMLE!
Yaz başında 6.5 milyon euro net maaş, 10 milyon euro imza parası ve 3 yıllık sözleşme isteyen Zaha, bu rakama yaklaşan herhangi bir teklif olmaması üzerine rakamları aşağı çekti. Fenerbahçe, daha önce İstanbul'a getirdiği menajerine yeni bir teklif sundu.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

ZAHA'NIN O TEKLİFİ KABUL EDİLDİ!
Fenerbahçe, Wilfried Zaha'nın 3 yıllık sözleşme teklifini kabul ederken maaş ve imza parası dahil toplam 15 milyon euro'luk bir paket ile birlikte çeşitli başarı bonusları ekledi.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

EN YÜKSEK TEKLİF FENERBAHÇE'DEN!
Zaha cephesi, bu teklife henüz net bir yanıt vermedi ancak Fildişili oyuncuya yapılan en yüksek teklif de bu oldu.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

Zaha cephesi, Avrupa kulüplerinden bir müddet daha teklif bekleyecek. Gündeminde Suudi Arabistan'a gitmek olmayan Zaha için Fenerbahçe'nin şu anda en kuvvetli aday olduğu öğrenildi.

Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

2014'ten bu yana Crystal Palace için ter döken Zaha, geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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