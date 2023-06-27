Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye! O teklifi kabul edildi

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı çok istediği Wilfried Zaha ile ilgili gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı çok istediği Wilfried Zaha ile ilgili gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
Transferde hücum hattına ağırlık veren sarı-lacivertliler, üst üste hamleler yapıyor.
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen yönetim, kadro planlama çalışmalarına erken başladı.
Teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de takımın başına geçecek isim netlik kazandı.
Bir süredir hoca arayışlarında olan sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile anlaşma sağladı.
Yakın zamanda resmi açıklamanın yapılması ve deneyimli hocanın görevine başlaması bekleniyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan Kanarya'da dünyaca ünlü yıldızlar listeye alındı.
İlk olarak kadrosunu Ryan Kent ile güçlendiren Fenerbahçe, İngiliz yıldızla 4 yıllık anlaşma sağladı.
Enner Valencia'nın ayrılığı sonrası santrfor mevkisine takyive yapan yönetim, Boşnak golcü Edin Dzeko'yu transfer etti.
Dünyaca ünlü santrfor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, ayağını gazdan çekmiyor.
ZAHA BOMBASI!
Üst düzey bir hücum hattı oluşturmayı amaçlayan Fenerbahçe, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'nın peşine düştü.
Yıldız golcü konusunda ısrarcı olan yönetim, transfer için tüm şartları seferber etmiş durumda.
ARABİSTAN'I REDDETTİ!
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Wilfried Zaha'ya yıllık 16.5 milyon euro'luk bir maaş önerdi ancak Fildişili oyuncu, Suudi Ligi'nde oynamak istemediği için bu teklifi geri çevirdi.
LAZIO'NUN TEKLİFİ DÜŞÜK KALDI!
Avrupa'da kalma isteğini menajerine açık şekilde ileten Zaha, öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve burada iddialı bir takım istedi.
Fildişili oyuncuya Lazio teklif yaptı ancak İtalyanlar'ın yaptığı maaş teklifi düşük kaldı.
FENERBAHÇE'DEN YENİ HAMLE!
Yaz başında 6.5 milyon euro net maaş, 10 milyon euro imza parası ve 3 yıllık sözleşme isteyen Zaha, bu rakama yaklaşan herhangi bir teklif olmaması üzerine rakamları aşağı çekti. Fenerbahçe, daha önce İstanbul'a getirdiği menajerine yeni bir teklif sundu.
ZAHA'NIN O TEKLİFİ KABUL EDİLDİ!
Fenerbahçe, Wilfried Zaha'nın 3 yıllık sözleşme teklifini kabul ederken maaş ve imza parası dahil toplam 15 milyon euro'luk bir paket ile birlikte çeşitli başarı bonusları ekledi.
EN YÜKSEK TEKLİF FENERBAHÇE'DEN!
Zaha cephesi, bu teklife henüz net bir yanıt vermedi ancak Fildişili oyuncuya yapılan en yüksek teklif de bu oldu.
Zaha cephesi, Avrupa kulüplerinden bir müddet daha teklif bekleyecek. Gündeminde Suudi Arabistan'a gitmek olmayan Zaha için Fenerbahçe'nin şu anda en kuvvetli aday olduğu öğrenildi.
2014'ten bu yana Crystal Palace için ter döken Zaha, geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.