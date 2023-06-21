Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Lucas Moura...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.
Kanarya, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transferini bitirdi.
Sarı-lacivertliler, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan İngiliz futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacak.
Fenerbahçe, Ryan Kent sonrası bir transferde daha mutlu sona yakın...
Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen Edin Dzeko ile anlaşma sağladı.
Kanarya'nın tecrübeli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Dzeko'nun Fenerbahçe'den 4.5 milyon Euro maaş + 5 milyon Euro imza parası alacağı öğrenildi.
Ryan Kent'in ardından Edin Dzeko transferine de resmiyet kazandırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerle ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.
Tottenham ile sözleşmesi biten Lucas Moura için İspanyol basınından Fenerbahçe iddiası geldi.
Canal 6 Deportes tarafından yayınlanan bilgiye göre; Brezilyalı kanat oyuncusu, Fenerbahçe ve Crystal Palace'tan teklif aldı.
30 yaşındaki oyuncunun önceliğinin İngiltere'de kalmak olduğu belirtilen haberde, Fenerbahçe'nin alternatif durumunda olduğu kaydedildi.
Lucas Moura bu sezon Tottenham formasıyla 23 maça çıktı.
Brezilyalı futbolcu, 4 gol kaydetti.
Moura'nın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.