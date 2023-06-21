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Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Lucas Moura...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve ilk olarak İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, bir süredir sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Lucas Moura ile ilgili gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 10:27
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Lucas Moura...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Lucas Moura...

Sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Lucas Moura...

Kanarya, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Lucas Moura...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transferini bitirdi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Lucas Moura...

Sarı-lacivertliler, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan İngiliz futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Lucas Moura...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacak.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Lucas Moura...

Fenerbahçe, Ryan Kent sonrası bir transferde daha mutlu sona yakın...

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Lucas Moura...

Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen Edin Dzeko ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Lucas Moura...

Kanarya'nın tecrübeli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Lucas Moura...

Dzeko'nun Fenerbahçe'den 4.5 milyon Euro maaş + 5 milyon Euro imza parası alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Lucas Moura...

Ryan Kent'in ardından Edin Dzeko transferine de resmiyet kazandırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerle ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Lucas Moura...

Tottenham ile sözleşmesi biten Lucas Moura için İspanyol basınından Fenerbahçe iddiası geldi.

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