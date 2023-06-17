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FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc yönetimden süre istedi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... İç transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sloven yıldızı Miha Zajc'la sözleşme uzatma görüşmelerine başlamıştı. Tecrübeli futbolcu sarı-lacivertli yönetimden süre istedi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 14:29
FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc yönetimden süre istedi!

Fenerbahçe, Miha Zajc ile sözleşme yenilemeyi hedefliyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc yönetimden süre istedi!

Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncu ve temsilcisiyle görüşmelere geçtiğimiz günlerde başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc yönetimden süre istedi!

TRT Spor'da yer alan habere göre Slovenya milli takımının kampında bulunan Zajc'ın, yönetimden süre istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc yönetimden süre istedi!

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon arzu ettiği maç sayısına ulaşamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc yönetimden süre istedi!

Orta alanda Arao, Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan ile forma rekabeti içerisinde olan Zajc, ligde 23 maçta görev yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc yönetimden süre istedi!

Miha Zajc, bu karşılaşmaların yalnızca 12'sine 11'de başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc yönetimden süre istedi!

Tecrübeli futbolcu, Jorge Jesus döneminde istikrarlı olarak şans bulamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc yönetimden süre istedi!

Sloven futbolcu, bu sezon resmi maçlarda 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc yönetimden süre istedi!

Rakip sahada yüzde 83 pas isabet oranıyla oynayan Zajc, genel pas isabet oranında ise yüzde 89'a ulaştı.

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