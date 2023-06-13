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Fenerbahçe'de teknik direktör formülü! Mircea Lucescu'nun yanına...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de Jesus'un ayrılığından sonra takımın başına geçecek isim merak ediliyor. En doğru ismi getirmek için çalışmalarını sürdüren yönetim yabancı teknik adamın yanına yerli yardımcı formülünü devreye sokacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 10:05
Fenerbahçe'de teknik direktör formülü! Mircea Lucescu'nun yanına...

Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus maç sonu ayrılık açıklaması yaptı.

Fenerbahçe'de teknik direktör formülü! Mircea Lucescu'nun yanına...

Karşılaşma sonrası konuşan Jesus, Jorge Jesus, "Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim." dedi.

Fenerbahçe'de teknik direktör formülü! Mircea Lucescu'nun yanına...

Jesus, Portekizli teknik adam, "Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil.

Fenerbahçe'de teknik direktör formülü! Mircea Lucescu'nun yanına...

Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim." açıklamarında bulundu.

Fenerbahçe'de teknik direktör formülü! Mircea Lucescu'nun yanına...

Sarı lacivertlilerde öte yandan Enner Valencia gelişmesi yaşanıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör formülü! Mircea Lucescu'nun yanına...

Fenerbahçe'nin gol kralı Enner Valencia, Brezilya'nın Internacional takımıyla sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör formülü! Mircea Lucescu'nun yanına...

Gelecek sezon için kadroda ve teknik ekipte yenilenmeye giden Fenerbahçe'de hoca arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör formülü! Mircea Lucescu'nun yanına...

Fenerbahçe'nin teknik adam adayları arasında Süper Lig'in ince noktalarını iyi bilen büyük bir usta da var.

Fenerbahçe'de teknik direktör formülü! Mircea Lucescu'nun yanına...

Kariyerinde 37 kupası olan Mircea Lucescu da Kanarya'nın gündeminde.

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