Fenerbahçe'de teknik direktör formülü! Mircea Lucescu'nun yanına...

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler İzmir'de rakibini 2-0 mağlup ederek kupa hasretine son verdi.
Türkiye Kupası zaferinin ardından Fenerbahçe'de flaş ayrılıklar yaşandı.
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler İzmir'de rakibini 2-0 mağlup ederek kupa hasretine son verdi.
Türkiye Kupası zaferinin ardından Fenerbahçe'de flaş ayrılıklar yaşandı.
Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus maç sonu ayrılık açıklaması yaptı.
Karşılaşma sonrası konuşan Jesus, Jorge Jesus, "Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim." dedi.
Jesus, Portekizli teknik adam, "Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil.
Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim." açıklamarında bulundu.
Sarı lacivertlilerde öte yandan Enner Valencia gelişmesi yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin gol kralı Enner Valencia, Brezilya'nın Internacional takımıyla sözleşme imzaladı.
Gelecek sezon için kadroda ve teknik ekipte yenilenmeye giden Fenerbahçe'de hoca arayışları tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe'nin teknik adam adayları arasında Süper Lig'in ince noktalarını iyi bilen büyük bir usta da var.
Kariyerinde 37 kupası olan Mircea Lucescu da Kanarya'nın gündeminde.
Rumen hoca 77 yaşında. Yanında yerli bir yardımcı ile görev alması formülü üzerinde de duruluyor.
Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella ve Sergen Yalçın da isimleri de konuşuluyor.