Fenerbahçe'de şok ayrılık! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de gözler Türkiye Kupası finaline çevrildi.
Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de gözler Türkiye Kupası finaline çevrildi.
Sarı-lacivertliler, finalde karşılaşacağı Başakşehir'i mağlup ederek kupa hasretine son vermek istiyor.
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala oyuncu arayışları da hızlandı.
Yeni sezon öncesi kadrosunu pek çok takviyeyle güçlendirecek Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
İlk olarak Internacional ile anlaşan Enner Valencia ile vedalaşacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yolda.
İRFAN CAN KAHVECİ EZELİ RAKİBE
İrfan Can Kahveci, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini menajerine ileten İrfan Can Kahveci, başka bir takımda boy göstermek istiyor.
Bu haberin ardından sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibi oyuncuya talip oldu.
BEŞİKTAŞ İSTİYOR
Akşam'ın haberine göre; İrfan Can Kahveci'nin menajeri aldığı talimatlar doğrultusunda Beşiktaş ile iletişime geçtiği iddia edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in oyuncuyu beğendiği ve siyah-beyazlıların yıldız oyuncunun transferi için şartları zorlayacağı aktarıldı.
İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe'de düzenli olarak süre alamaması ve takım içinde sürekli bir değişimin olması sebebiyle mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddiası gündeme geldi.
Fenerbahçe yönetimi de performansından memnun olmadığı yıldız futbolcunun olası ayrılığı ile ilgili kolaylık sağlayacak ve istenen bonservisin getirilmesi halinde 27 yaşındaki oyuncunun gidişine onay verecek.
İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı.
Milli futbolcu, 7 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
İrfan Can'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.