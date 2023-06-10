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Fenerbahçe'de şok ayrılık! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin 2020/2021 sezonunun devre arasında transferi için Galatasaray ile büyük yarışa girdiği İrfan Can Kahveci ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 13:45
Fenerbahçe'de şok ayrılık! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de gözler Türkiye Kupası finaline çevrildi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

Sarı-lacivertliler, finalde karşılaşacağı Başakşehir'i mağlup ederek kupa hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala oyuncu arayışları da hızlandı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu pek çok takviyeyle güçlendirecek Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

İlk olarak Internacional ile anlaşan Enner Valencia ile vedalaşacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yolda.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

İRFAN CAN KAHVECİ EZELİ RAKİBE

İrfan Can Kahveci, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini menajerine ileten İrfan Can Kahveci, başka bir takımda boy göstermek istiyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

Bu haberin ardından sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibi oyuncuya talip oldu.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre; İrfan Can Kahveci'nin menajeri aldığı talimatlar doğrultusunda Beşiktaş ile iletişime geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in oyuncuyu beğendiği ve siyah-beyazlıların yıldız oyuncunun transferi için şartları zorlayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe'de düzenli olarak süre alamaması ve takım içinde sürekli bir değişimin olması sebebiyle mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe yönetimi de performansından memnun olmadığı yıldız futbolcunun olası ayrılığı ile ilgili kolaylık sağlayacak ve istenen bonservisin getirilmesi halinde 27 yaşındaki oyuncunun gidişine onay verecek.

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