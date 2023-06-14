Valencia resmen gitti

Süper Lig'de kaydettiği 29 golle krallık tacını takan Enner Valencia, Kanarya'ya resmen veda etti. Sezon devam ederken İnternacional ile anlaşan Ekvadorlu forvet, Ziraat Türkiye Kupası sonrasında veda mesajı yayınlamıştı. Dün de Brezilya kulübü, 33 yaşındaki futbolcuyla anlaşıldığını resmen duyurdu.
Süper Lig'de kaydettiği 29 golle krallık tacını takan Enner Valencia, Kanarya'ya resmen veda etti. Sezon devam ederken İnternacional ile anlaşan Ekvadorlu forvet, Ziraat Türkiye Kupası sonrasında veda mesajı yayınlamıştı. Dün de Brezilya kulübü, 33 yaşındaki futbolcuyla anlaşıldığını resmen duyurdu.