Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'un takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'un takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.
Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran sarı-lacivertlilerde eleştiri okları yönetim ve hocaya çevrildi.
Son olarak derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olunmasının ardından taraftar isyan bayrağını çekti.
GÜLMESİ TARAFTARI KIZDIRDI!
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında devreyi 1-0 mağlup tamamladı. İkinci devre başlarken sarı-lacivertli kulübenin arkasındaki iki Brezilyalı taraftar Jorge Jesus'a "Flamengo'ya geri dön" diye bağırdı.
Portekizli çalıştırıcı onlara gülerek yanıt verdi. Taraftarlar "Bizim içimiz kan ağlarken bu görüntü olmadı" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
Jorge Jesus'un ayrılığı durumunda hazırlıksız yakalanmak istemeyen yönetim, alternatif arayışlarına başladı.
ÖNCELİK MONTELLA!
Fenerbahçe'nin hoca arayışlarında önceliği Vincenzo Montella'ya verdiği öne sürülüyor.
İtalyan çalıştırıcı ile temasa geçildiği de gelen haberler arasında.
Sarı-lacivertlilerin en güçlü teknik direktör adayı konumundaki Montella, söz konusu iddialar hakkında konuştu.
Adana Demirspor'da takımın başında aldığı skorlar ve oynattığı futbolla dikkat çeken genç teknik adam, Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi.
İşte o açıklamalar...
İtalyan teknik adam, kendisi hakkında çıkan Fenerbahçe haberleri için, "30 yıldan fazla bir deneyimim var futbolda, birçok kez bu durumlarla karşı karşıya geldik. söylentiler olduğunda, birçok kez söylentiler doğru olmayabilir.
O yüzden baktığınızda bunları yönetebilmek en önemli detay oluyor bizler için." dedi.
Montella ayrıca, "Herhangi bir karar alınacaksa, öncesinde başkanımızla oturup konuşmamız gerekiyor.
Belki zamanımız olmadı şu ana kadar, belki maçtan sonra görüşeceğiz. Kararımızı o şekilde beraber vereceğiz. Başkanımızla, birbirimizi sevdiğimizin, bir dostluğumuzun olduğunu da saymamız gerekiyor.
Gerçekten çok güzel bir ilişkimiz var başkanla. Maçtan sonra da gereken her şey konuşulacaktır. Ondan sonrası da verilen kararı herkes ona göre duyacaktır.
Başkanımız hatta, her insan seçimlerinde özgürdür dedi. Karar vereceğim zaman da onun dediği gibi özgür hissediyorum. Oturup konuşacağız ve beraber önümüze bakacağız." sözlerini sarf etti.