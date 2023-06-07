Haberler Fenerbahçe Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Sarı-lacivertlilere veda etmesi beklenen Portekizli çalıştırıcının Suudi Arabistan Milli Takımı'yla anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Fenerbahçe yönetimi hoca arayışlarına başlarken, öne çıkan isim Adana Demirspor'da oynattığı futbolla dikkat çeken Vincenzo Montella oldu. İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe iddiaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 20:46
Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'deki sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'un takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran sarı-lacivertlilerde eleştiri okları yönetim ve hocaya çevrildi.

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

Son olarak derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olunmasının ardından taraftar isyan bayrağını çekti.

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

GÜLMESİ TARAFTARI KIZDIRDI!
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında devreyi 1-0 mağlup tamamladı. İkinci devre başlarken sarı-lacivertli kulübenin arkasındaki iki Brezilyalı taraftar Jorge Jesus'a "Flamengo'ya geri dön" diye bağırdı.

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

Portekizli çalıştırıcı onlara gülerek yanıt verdi. Taraftarlar "Bizim içimiz kan ağlarken bu görüntü olmadı" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

Jorge Jesus'un ayrılığı durumunda hazırlıksız yakalanmak istemeyen yönetim, alternatif arayışlarına başladı.

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

ÖNCELİK MONTELLA!
Fenerbahçe'nin hoca arayışlarında önceliği Vincenzo Montella'ya verdiği öne sürülüyor.

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

İtalyan çalıştırıcı ile temasa geçildiği de gelen haberler arasında.

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

Sarı-lacivertlilerin en güçlü teknik direktör adayı konumundaki Montella, söz konusu iddialar hakkında konuştu.

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

Adana Demirspor'da takımın başında aldığı skorlar ve oynattığı futbolla dikkat çeken genç teknik adam, Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi.

İşte o açıklamalar...

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

İtalyan teknik adam, kendisi hakkında çıkan Fenerbahçe haberleri için, "30 yıldan fazla bir deneyimim var futbolda, birçok kez bu durumlarla karşı karşıya geldik. söylentiler olduğunda, birçok kez söylentiler doğru olmayabilir.

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

O yüzden baktığınızda bunları yönetebilmek en önemli detay oluyor bizler için." dedi.

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

Montella ayrıca, "Herhangi bir karar alınacaksa, öncesinde başkanımızla oturup konuşmamız gerekiyor.

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

Belki zamanımız olmadı şu ana kadar, belki maçtan sonra görüşeceğiz. Kararımızı o şekilde beraber vereceğiz. Başkanımızla, birbirimizi sevdiğimizin, bir dostluğumuzun olduğunu da saymamız gerekiyor.

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

Gerçekten çok güzel bir ilişkimiz var başkanla. Maçtan sonra da gereken her şey konuşulacaktır. Ondan sonrası da verilen kararı herkes ona göre duyacaktır.

Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

Başkanımız hatta, her insan seçimlerinde özgürdür dedi. Karar vereceğim zaman da onun dediği gibi özgür hissediyorum. Oturup konuşacağız ve beraber önümüze bakacağız." sözlerini sarf etti.

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