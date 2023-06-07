FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Bu genç yaşta..."

Gol sevinçlerimiz, belki stillerimiz benziyor. Çocukluğumdan beri çok izledim. Belki hafızama kazındı. Her zaman Alex gibi bir futbolcu olma hayalim var. Attığı gollerde ne kadar mutlu olduğumu, gidişinde ne kara ağladığımı hatırlıyorum. Çok değişik hisler."