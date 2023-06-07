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FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Bu genç yaşta..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynayacağı mücadele öncesi eski takımını ziyaret etti. Brezilyalı eski futbolcu, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 16:34
FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Bu genç yaşta..."

Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde ziyaret eden Alex, genç oyuncu Arda Güler ile bir araya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Bu genç yaşta..."

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı efsanesi, genç yıldız Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Bu genç yaşta..."

Burada açıklamada bulunan Alex, Arda'yı sahada görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Özellikle solak oyuncular her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bu genç yaşta A takımda oynadığı için daha da mutlu oluyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Bu genç yaşta..."

Potansiyelini görüyorum. Bu şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan onun mutlu bir şekilde oyunundan keyif alarak çalışmalarını devam ettirmesi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Bu genç yaşta..."

Ben burada güzel bir tarih yaşadım. Onun, daha da iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde devam etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Bu genç yaşta..."

Arda ise Alex ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu vurgulayarak, şunları kaydetti:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Bu genç yaşta..."

"Çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri izlediğim kaptanla beraberiz. Oğlu ile benim fotoğrafımı çekti. Çok duygulandım. Çok heyecanlıyım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Bu genç yaşta..."

Gol sevinçlerimiz, belki stillerimiz benziyor. Çocukluğumdan beri çok izledim. Belki hafızama kazındı. Her zaman Alex gibi bir futbolcu olma hayalim var. Attığı gollerde ne kadar mutlu olduğumu, gidişinde ne kara ağladığımı hatırlıyorum. Çok değişik hisler."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Arda Güler'e büyük övgü! "Bu genç yaşta..."

Alex, attığı 29 golle kendisine ait rekoru (28) kıran Enner Valencia'yı da tebrik etti.

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