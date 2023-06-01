Gelenek sürdü

Süper Lig'de en son 2006-07 sezonunda bir yabancı teknik direktör şampiyonluğa ulaşmıştı. Arthur Zico'nun ardından hiçbir yabancı hoca bunu başaramadı. Jorge Jesus bu zinciri kırmak istiyordu ancak Portekizli teknik direktör de şampiyon olamadı. 16 yıllık gelenek devam etti. F.Bahçe'nin gelecek sezon Jorge Jesus ile devam edip etmeyeceği belirsiz.
Süper Lig'de en son 2006-07 sezonunda bir yabancı teknik direktör şampiyonluğa ulaşmıştı. Arthur Zico'nun ardından hiçbir yabancı hoca bunu başaramadı. Jorge Jesus bu zinciri kırmak istiyordu ancak Portekizli teknik direktör de şampiyon olamadı. 16 yıllık gelenek devam etti. F.Bahçe'nin gelecek sezon Jorge Jesus ile devam edip etmeyeceği belirsiz.