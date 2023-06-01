İrfan Can Eğribayat'ın kızı dünyaya geldi!

Fenerbahçe forması giyen 24 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat baba oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, İrfan Can ile Ceren Eğribayat çiftinin kızının dünyaya geldiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın kızı oldu. Futbolcumuzun eşi Ceren Eğribayat, Melina adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi. Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Melina'ya sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.