Fenerbahçe final aşkına! Jorge Jesus rövanş 11'ini belirledi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale kaldı. Sivasspor'la deplasmanda oynanan maç 0-0 bitmişti. Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmazsa seri penaltılara geçilecek.



KANARYA'DA 3 EKSİK VAR

Süper Lig'de şampiyonluk umudu bitme noktasına gelen sarı lacivertliler, Türkiye Kupası'nı kaldırarak taraftarlarını mutlu etmek amacında. Öte yandan Fenerbahçe, Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Osayi Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Bir ceza almayan Samet Akaydın da mücadelede görev verilmesi halinde forma giyebilecek.



FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Szalai, Serdar Aziz, Luan Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, İrfan Can, Valencia, Batshuayi



SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Appindangoye, Uğur, Charisis, Erdoğan, Ulvestad, Gradel, Saiz, Yatabare



SADECE 2'SİNİ KAZANABİLDİ

Kanarya, rakibini geçmesi durumunda son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 18 sezonda 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 ve 2017- 2018 sezonlarında 8 defa final oynama başarısı gösterdi. Fenerbahçe, bu finallerden sadece 2'sinde mutlu sona ulaşabildi.



HAKEM BAYARSLAN

Sivasspor maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu. İstanbul bölgesi hakemi olan Bayarslan, sarı- lacivertli takımın daha önce 10 maçında düdük çaldı. Kanarya bunların 7'sini kazanırken, 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. Sivas'ın ise 9 maçın yönetti. Yiğidolar 3 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı.



A SPOR FARKIYLA

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanacak yarı final rövanş maçı yine A Spor ekranlarında olacak. Kupanın ilk maçlardan itibaren nabzını tutan A Spor, karşılaşma öncesi ve sonrası yorumlarla, uzmanların görüşleriyle kupa heyecanını izleyiciyle buluşturacak.



HİÇ YENİLMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Sivasspor'a hiç boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı. İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona erdi.



EN SON 5 YIL ÖNCE

Fenerbahçe, bugün 18. finali için sahaya çıkacak. Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.