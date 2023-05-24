Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan oyuncularına Sivasspor maçı talimatı!

Jorge Jesus'tan oyuncularına Sivasspor maçı talimatı!

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, dünkü idman öncesi takıma son uyarıları yapıp son taktikleri verdi. Rakibin yorgun ve yaş ortalaması olarak dezavantajlı olduğunu belirten Portekizli hoca, "Oyunu hızlı oynayın. Yüksek tempomuza dayanamazlar" dedi. Usta çalıştırıcı ayrıca bol bol şut atmaları talimatını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Jorge Jesus'tan oyuncularına Sivasspor maçı talimatı!

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, dünkü idman öncesi takıma son uyarıları yapıp son taktikleri verdi. Rakibin yorgun ve yaş ortalaması olarak dezavantajlı olduğunu belirten Portekizli hoca, "Oyunu hızlı oynayın. Yüksek tempomuza dayanamazlar" dedi. Usta çalıştırıcı ayrıca bol bol şut atmaları talimatını verdi. Kupayı mutlaka almaları gerektiğini sözlerine ekleyen deneyimli hoca "Taraftara en az bir kupa vermek zorundayız. İşi buraya kadar getirdikten sonra .eli boş dönemeyiz" ifadelerini kullandı.

'HERKES KADIKÖY'E'
Öte yandan sık sık taraftarlara çağrı yapan Jorge Jesus, Fenerbahçeli futbolseverleri dün de maça çağırdı. Fenerbahçe teknik direktörü sosyal medya hesabından taraftarlarına yaptığı çağrıda "Yarın herkes Kadıköy'e!" dedi.

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