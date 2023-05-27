Duvan Zapata için harekat

Sarı-lacivertli takımda Enner Valencia’nın takımdan ayrılması şu aşamada daha kuvvetli ihtimal olarak görünüyor. Fenerbahçe buna önlem olarak Atalanta’dan Duvan Zapata’yı gündemine aldı. Güçlü bir hücum departmanı oluşturmak isteyen Kanarya, Atalanta’dan ayrılacak olan 32 yaşındaki Kolombiyalı yıldız için temaslarını sıklaştırdı.
Sarı-lacivertli takımda Enner Valencia'nın takımdan ayrılması şu aşamada daha kuvvetli ihtimal olarak görünüyor. Fenerbahçe buna önlem olarak Atalanta'dan Duvan Zapata'yı gündemine aldı. Güçlü bir hücum departmanı oluşturmak isteyen Kanarya, Atalanta'dan ayrılacak olan 32 yaşındaki Kolombiyalı yıldız için temaslarını sıklaştırdı.