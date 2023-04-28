Haberler Fenerbahçe Pire'de zafer zamanı

Pire'de zafer zamanı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, 21.30'da başlayacak ve S Sport 2'den yayınlanacak. İlk maçı 79-68 kaybeden sarı-lacivertliler, seride 1-0 geride. Kanarya, 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede kazanarak avantaj elde etmek istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
Pire'de zafer zamanı
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, 21.30'da başlayacak ve S Sport 2'den yayınlanacak. İlk maçı 79-68 kaybeden sarı-lacivertliler, seride 1-0 geride. Kanarya, 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede kazanarak avantaj elde etmek istiyor.
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