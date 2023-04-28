Pire'de zafer zamanı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, 21.30'da başlayacak ve S Sport 2'den yayınlanacak. İlk maçı 79-68 kaybeden sarı-lacivertliler, seride 1-0 geride. Kanarya, 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede kazanarak avantaj elde etmek istiyor.
FenerbahçeBeko, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, 21.30'da başlayacak ve S Sport 2'den yayınlanacak. İlk maçı 79-68 kaybeden sarı-lacivertliler, seride 1-0 geride. Kanarya, 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede kazanarak avantaj elde etmek istiyor.