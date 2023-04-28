Haberler Fenerbahçe İrfan Can ilk 11'e yerleşiyor

İrfan Can ilk 11'e yerleşiyor

Son haftalarda istekli oyunuyla dikkat çeken İrfan Can, İstanbulspor maçında yedek soyunmuştu. Tecrübeli isim, Sivasspor maçında ilk 11'de olacak. Jesus, Mert Hakan'ın yerine İrfan'a forma şansı verecek. Ligde 25 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
İrfan Can ilk 11'e yerleşiyor
Son haftalarda istekli oyunuyla dikkat çeken İrfan Can, İstanbulspor maçında yedek soyunmuştu. Tecrübeli isim, Sivasspor maçında ilk 11'de olacak. Jesus, Mert Hakan'ın yerine İrfan'a forma şansı verecek. Ligde 25 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 1 asistle oynadı.
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