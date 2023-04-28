İrfan Can ilk 11'e yerleşiyor

Son haftalarda istekli oyunuyla dikkat çeken İrfan Can, İstanbulspor maçında yedek soyunmuştu. Tecrübeli isim, Sivasspor maçında ilk 11'de olacak. Jesus, Mert Hakan'ın yerine İrfan'a forma şansı verecek. Ligde 25 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 1 asistle oynadı.
Sonhaftalarda istekli oyunuyla dikkat çeken İrfan Can, İstanbulspor maçında yedek soyunmuştu. Tecrübeli isim, Sivasspor maçında ilk 11'de olacak. Jesus, Mert Hakan'ın yerine İrfan'a forma şansı verecek. Ligde 25 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 1 asistle oynadı.